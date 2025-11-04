Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»

Бон Клей станет одним из главных нововведений в третьем сезоне «Ван-Пис», съемки которого возобновятся в конце этого года в Кейптауне. В манге персонаж, известный своим ярким балетным стилем и внешним видом, вдохновленным лебедями, сначала был злодеем, но затем подружился с Луффи и его командой.