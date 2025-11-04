В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»
Опрос: каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнера к их коллегам
В России ежегодно становятся бездомными 100 тысяч животных
LEGO выпустит набор по фильму «F1» с Брэдом Питтом
В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»
Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов
Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»
Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»
Создатели «Ведьмака» хотят взять перерыв от франшизы после выхода пятого сезона
В России вырос спрос на книги о русском фольклоре
Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров
Netflix приобрел права на «Долину праха» — новую версию «Великого Гэтсби»
СМИ: Милли Бобби Браун обвинила коллегу по «Очень странным делам» Дэвида Харбора в издевательствах
Роберт Инглунд получил звезду на голливудской Аллее славы
The Cure выпустят в кинотеатрах фильм-концерт с шоу в Лондоне в 2024 году

Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»

Фото: Netflix

Лауреат премии «Тони» Коул Эскола получил постоянную роль в третьем сезоне сериала Netflix «Ван-Пис». Об этом сообщает Deadline.

Он сыграет любимого фанатами персонажа Бон Клея — мастера актерского мастерства и точности. Он театральный убийца, превращающий бой в искусство.

Бон Клей станет одним из главных нововведений в третьем сезоне «Ван-Пис», съемки которого возобновятся в конце этого года в Кейптауне. В манге персонаж, известный своим ярким балетным стилем и внешним видом, вдохновленным лебедями, сначала был злодеем, но затем подружился с Луффи и его командой.

Премьера сериала «Ван-Пис» состоялась 31 октября. В шоу снимаются: Иньяки Годой (Манки Д. Луффи), Макэню (Ророноа Зоро), Эмили Радд (Нами), Джейкоб Ромеро (Усопп) и Таз Скайлар (Санджи).

В шоу рассказывалось о приключениях молодого пирата Манки Д. Луффи, который мечтает найти легендарное сокровище One Piece и стать королем пиратов. В пути Луффи собрал команду пиратов Соломенной шляпы. В нее вошли мечник Ророноа Зоро, навигатор Нами, стрелок Усопп и повар Санджи. Ребята помогли Луффи раздобыть корабль и карту Гранд Лайна, где спрятано сокровище.

Расскажите друзьям