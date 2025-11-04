Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»

Лауреат премии «Тони» Коул Эскола получил постоянную роль в третьем сезоне сериала Netflix «Ван-Пис». Об этом сообщает Deadline.
Он сыграет любимого фанатами персонажа Бон Клея — мастера актерского мастерства и точности. Он театральный убийца, превращающий бой в искусство.
Бон Клей станет одним из главных нововведений в третьем сезоне «Ван-Пис», съемки которого возобновятся в конце этого года в Кейптауне. В манге персонаж, известный своим ярким балетным стилем и внешним видом, вдохновленным лебедями, сначала был злодеем, но затем подружился с Луффи и его командой.
Премьера сериала «Ван-Пис» состоялась 31 октября. В шоу снимаются: Иньяки Годой (Манки Д. Луффи), Макэню (Ророноа Зоро), Эмили Радд (Нами), Джейкоб Ромеро (Усопп) и Таз Скайлар (Санджи).
В шоу рассказывалось о приключениях молодого пирата Манки Д. Луффи, который мечтает найти легендарное сокровище One Piece и стать королем пиратов. В пути Луффи собрал команду пиратов Соломенной шляпы. В нее вошли мечник Ророноа Зоро, навигатор Нами, стрелок Усопп и повар Санджи. Ребята помогли Луффи раздобыть корабль и карту Гранд Лайна, где спрятано сокровище.