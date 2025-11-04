В России появилось два новых праздника

Президент Владимир Путин учредил два новых государственных праздника. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
30 апреля будет отмечаться День коренных малочисленных народов. Его цель — сохранить традиционный образ жизни, промыслы и культурное наследие коренных народов страны.
8 сентября станет Днем языков народов России. Праздник направлен на поддержку и развитие языкового многообразия. Инициатива его создания была предложена президентом еще в июне.
Ранее в России появился День сварщика. Его будут отмечать ежегодно в конце весны. По данным правительства, установить праздничную дату предложили представители Национального агентства контроля сварки, а также Ассоциации промышленных предприятий Петербурга.