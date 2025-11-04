Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений

Amazon прекратила работу над многопользовательской игрой по мотивам «Властелина Колец» из‑за масштабных увольнений в игровом подразделении компании.
По данным Bloomberg, Amazon Game Studios сократила значительное количество сотрудников и приостановила разработку ряда AAA-проектов, включая многопользовательские игры.
Бывший старший инженер проекта Эшли Амрин подтвердила в удаленном посте на LinkedIn, что вся команда, занимавшаяся игрой, была уволена, добавив: «Вам бы она понравилась».
Это уже вторая попытка Amazon создать игру по миру Толкина. Предыдущая игра была отменена в 2021 году после покупки партнера Leyou компанией Tencent.