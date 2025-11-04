Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши

Компании Wayfarer Studios, Hyde Park Entertainment и Mad Chance Productions запустили производство фильма «Ужин с Одри» о 40-летней дружбе актрисы Одри Хепберн и дизайнера Юбера де Живанши. Об этом сообщает Deadline.
Главные роли исполнят Томасин МакКензи («Прошлой ночью в Сохо», «Кролик Джоджо») и Энсел Элгорт («Малыш на драйве», «Виноваты звезды»). Режиссером станет Эйб Сильвия («Палм-Рояль»). Сценарий напишет Кара Холден.
Дружба и творческий союз Хепберн и Живанши начался в 1950-е. Тогда оба они находились в начале карьеры. Именно Живанши создал самые знаковые образы актрисы в фильмах «Завтрак у Тиффани», «Забавная мордашка», «Как украсть миллион» и «Сабрина».
«Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Римские каникулы» Хепберн тоже получила в платье Живанши. Он же создал ее свадебный наряд для второго брака — вместо белого платья с фатой Хепберн надела короткое розовое платье и платок на голове.