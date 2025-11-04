Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши

Дружба и творческий союз Хепберн и Живанши начался в 1950-е. Тогда оба они находились в начале карьеры. Именно Живанши создал самые знаковые образы актрисы в фильмах «Завтрак у Тиффани», «Забавная мордашка», «Как украсть миллион» и «Сабрина».