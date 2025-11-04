Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»
Опрос: каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнера к их коллегам
В России ежегодно становятся бездомными 100 тысяч животных
LEGO выпустит набор по фильму «F1» с Брэдом Питтом
В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»
Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов
Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»
Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»
Создатели «Ведьмака» хотят взять перерыв от франшизы после выхода пятого сезона
В России вырос спрос на книги о русском фольклоре
Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров
Netflix приобрел права на «Долину праха» — новую версию «Великого Гэтсби»
СМИ: Милли Бобби Браун обвинила коллегу по «Очень странным делам» Дэвида Харбора в издевательствах
Роберт Инглунд получил звезду на голливудской Аллее славы
The Cure выпустят в кинотеатрах фильм-концерт с шоу в Лондоне в 2024 году

Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши

Фото: Paramount Pictures, Universal

Компании Wayfarer Studios, Hyde Park Entertainment и Mad Chance Productions запустили производство фильма «Ужин с Одри» о 40-летней дружбе актрисы Одри Хепберн и дизайнера Юбера де Живанши. Об этом сообщает Deadline.

Главные роли исполнят Томасин МакКензи («Прошлой ночью в Сохо», «Кролик Джоджо») и Энсел Элгорт («Малыш на драйве», «Виноваты звезды»). Режиссером станет Эйб Сильвия («Палм-Рояль»). Сценарий напишет Кара Холден.

Дружба и творческий союз Хепберн и Живанши начался в 1950-е. Тогда оба они находились в начале карьеры. Именно Живанши создал самые знаковые образы актрисы в фильмах «Завтрак у Тиффани», «Забавная мордашка», «Как украсть миллион» и «Сабрина».

«Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Римские каникулы» Хепберн тоже получила в платье Живанши. Он же создал ее свадебный наряд для второго брака — вместо белого платья с фатой Хепберн надела короткое розовое платье и платок на голове.

Расскажите друзьям