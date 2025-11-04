Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»

«Снимать „Иллюзию обмана-3“ было так же весело, как и любой другой фильм в моей карьере. В нем сочетаются две мои любимые вещи — фильмы о грабежах и магия, а работа с этим невероятным актерским составом была поистине волшебной. Конечно, я хочу продолжать в том же духе», — поделился режиссер.