Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»
Опрос: каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнера к их коллегам
В России ежегодно становятся бездомными 100 тысяч животных
LEGO выпустит набор по фильму «F1» с Брэдом Питтом
В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»
Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов
Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»
Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»
Создатели «Ведьмака» хотят взять перерыв от франшизы после выхода пятого сезона
В России вырос спрос на книги о русском фольклоре
Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров
Netflix приобрел права на «Долину праха» — новую версию «Великого Гэтсби»
СМИ: Милли Бобби Браун обвинила коллегу по «Очень странным делам» Дэвида Харбора в издевательствах
Роберт Инглунд получил звезду на голливудской Аллее славы
The Cure выпустят в кинотеатрах фильм-концерт с шоу в Лондоне в 2024 году

Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»

Кинокомпания Lionsgate представила заключительный трейлер фильма «Иллюзия обмана-3». Картина выйдет в российский прокат 13 ноября.

Франшиза возвращается спустя почти десять лет: вторая часть «Иллюзии обмана» вышла в 2016 году и собрала в прокате 334 млн долларов. По сюжету третьей части четверка грабителей вместе с тремя юными иллюзионистами и затевает кражу самого крупного в мире королевского алмаза.

Видео: Lionsgate

В сиквеле к своим ролям вернулись Джесси Айзенберг («Настоящая боль»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив»), Дейв Франко («Мачо и ботан»), Айла Фишер («Под покровом ночи») и Морган Фриман («Побег из Шоушенка»).

Режиссером выступил Рубен Флейшер, известный по фильмам «Веном», «Анчартед: На картах не значится», «Добро пожаловать в Зомбиленд». Студия Lionsgate уже анонсировала работу над четвертой частью. Ее также поставит Флейшер.

 «Снимать „Иллюзию обмана-3“ было так же весело, как и любой другой фильм в моей карьере. В нем сочетаются две мои любимые вещи — фильмы о грабежах и магия, а работа с этим невероятным актерским составом была поистине волшебной. Конечно, я хочу продолжать в том же духе», — поделился режиссер.

