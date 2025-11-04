Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»

Кинокомпания Lionsgate представила заключительный трейлер фильма «Иллюзия обмана-3». Картина выйдет в российский прокат 13 ноября.
Франшиза возвращается спустя почти десять лет: вторая часть «Иллюзии обмана» вышла в 2016 году и собрала в прокате 334 млн долларов. По сюжету третьей части четверка грабителей вместе с тремя юными иллюзионистами и затевает кражу самого крупного в мире королевского алмаза.
В сиквеле к своим ролям вернулись Джесси Айзенберг («Настоящая боль»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив»), Дейв Франко («Мачо и ботан»), Айла Фишер («Под покровом ночи») и Морган Фриман («Побег из Шоушенка»).
Режиссером выступил Рубен Флейшер, известный по фильмам «Веном», «Анчартед: На картах не значится», «Добро пожаловать в Зомбиленд». Студия Lionsgate уже анонсировала работу над четвертой частью. Ее также поставит Флейшер.
«Снимать „Иллюзию обмана-3“ было так же весело, как и любой другой фильм в моей карьере. В нем сочетаются две мои любимые вещи — фильмы о грабежах и магия, а работа с этим невероятным актерским составом была поистине волшебной. Конечно, я хочу продолжать в том же духе», — поделился режиссер.