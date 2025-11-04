В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей

При этом, как показало исследование платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль», курьеры в Москве в среднем зарабатывают 20,5 тыс. рублей за сутки. Средний ежемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48 тыс. рублей.