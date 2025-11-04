Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»
Опрос: каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнера к их коллегам
В России ежегодно становятся бездомными 100 тысяч животных
LEGO выпустит набор по фильму «F1» с Брэдом Питтом
В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»
Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов
Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»
Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»
Создатели «Ведьмака» хотят взять перерыв от франшизы после выхода пятого сезона
В России вырос спрос на книги о русском фольклоре
Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров
Netflix приобрел права на «Долину праха» — новую версию «Великого Гэтсби»
СМИ: Милли Бобби Браун обвинила коллегу по «Очень странным делам» Дэвида Харбора в издевательствах
Роберт Инглунд получил звезду на голливудской Аллее славы
The Cure выпустят в кинотеатрах фильм-концерт с шоу в Лондоне в 2024 году

В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей

Фото: Rawpixel/Freepik

Число российских регионов, в которых средняя зарплата до вычета налогов составляет более 100 тыс. рублей, за год увеличилось с 10 до 12, сообщает РБК.

Средняя зарплата в стране в 2025 году составила 92,9 тыс. рублей. В 2024-м она составляла 82,2 тыс. рублей. Наибольшие доходы у жителей Чукотки (193 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (173 тыс. рублей) и Москвы (161 тыс. рублей).

Более 100 тыс. рублей в месяц получают также жители Санкт-Петербурга (109,9 тыс.), Якутии (119, 3 тыс.), Магаданской (152,5 тыс.), Сахалинской (136,7 тыс.), Мурманской (109,1 тыс.) и Московской (108,6 тыс.) областей, Ненецкого (131,5 тыс.) и Ханты-Мансийского (120 тыс.) автономного округов.

При этом, как показало исследование платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль», курьеры в Москве в среднем зарабатывают 20,5 тыс. рублей за сутки. Средний ежемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48 тыс. рублей.

Расскажите друзьям