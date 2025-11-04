В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей

Число российских регионов, в которых средняя зарплата до вычета налогов составляет более 100 тыс. рублей, за год увеличилось с 10 до 12, сообщает РБК.
Средняя зарплата в стране в 2025 году составила 92,9 тыс. рублей. В 2024-м она составляла 82,2 тыс. рублей. Наибольшие доходы у жителей Чукотки (193 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (173 тыс. рублей) и Москвы (161 тыс. рублей).
Более 100 тыс. рублей в месяц получают также жители Санкт-Петербурга (109,9 тыс.), Якутии (119, 3 тыс.), Магаданской (152,5 тыс.), Сахалинской (136,7 тыс.), Мурманской (109,1 тыс.) и Московской (108,6 тыс.) областей, Ненецкого (131,5 тыс.) и Ханты-Мансийского (120 тыс.) автономного округов.
При этом, как показало исследование платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль», курьеры в Москве в среднем зарабатывают 20,5 тыс. рублей за сутки. Средний ежемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48 тыс. рублей.