Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»
Опрос: каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнера к их коллегам
В России ежегодно становятся бездомными 100 тысяч животных
LEGO выпустит набор по фильму «F1» с Брэдом Питтом
В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»
Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов
Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»
Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»
Создатели «Ведьмака» хотят взять перерыв от франшизы после выхода пятого сезона
В России вырос спрос на книги о русском фольклоре
Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров
Netflix приобрел права на «Долину праха» — новую версию «Великого Гэтсби»
СМИ: Милли Бобби Браун обвинила коллегу по «Очень странным делам» Дэвида Харбора в издевательствах
Роберт Инглунд получил звезду на голливудской Аллее славы

Джонатан Бейли — самый сексуальный мужчина из ныне живущих по версии журнала People

Фото: Netflix

Журнал People назвал Джонатана Бейли самым сексуальным мужчиной 2025 года. Актер получил известность благодаря роли старшего брата Энтони в сериале Netflix «Бриджертоны».

О титуле самого сексуального мужчины года Бейли говорит: «Это огромная честь. Разумеется, я невероятно польщен. И это совершенно абсурдно. [Смеется] Это приходилось держать в секрете, так что я очень жду, когда некоторые друзья и семья узнают».

В последние годы карьера актера стремительно набирает обороты: в 2023 году он получил номинацию на «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале «Попутчики». Год спустя Бейли сыграл принца Фиеро, возлюбленного главных героинь, в двух частях киномюзикла «Злая».

Бейли играет в кино и театре с детства. Его более ранняя фильмография включает детективный сериал «Бродчерч», эпизод «Доктора Кто» и ситком Фиби Уоллер-Бридж «Сожители». Не менее богата и его театральная карьера: Бейли играл в мюзиклах «Компания», «Американский психопат» и «Последние пять лет». Дебют актера на Уэст-Энде состоялся в возрасте 8 лет: он сыграл Гавроша в мюзикле «Отверженные».

Расскажите друзьям