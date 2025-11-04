Журнал People назвал Джонатана Бейли самым сексуальным мужчиной 2025 года. Актер получил известность благодаря роли старшего брата Энтони в сериале Netflix «Бриджертоны».
О титуле самого сексуального мужчины года Бейли говорит: «Это огромная честь. Разумеется, я невероятно польщен. И это совершенно абсурдно. [Смеется] Это приходилось держать в секрете, так что я очень жду, когда некоторые друзья и семья узнают».
В последние годы карьера актера стремительно набирает обороты: в 2023 году он получил номинацию на «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале «Попутчики». Год спустя Бейли сыграл принца Фиеро, возлюбленного главных героинь, в двух частях киномюзикла «Злая».
Бейли играет в кино и театре с детства. Его более ранняя фильмография включает детективный сериал «Бродчерч», эпизод «Доктора Кто» и ситком Фиби Уоллер-Бридж «Сожители». Не менее богата и его театральная карьера: Бейли играл в мюзиклах «Компания», «Американский психопат» и «Последние пять лет». Дебют актера на Уэст-Энде состоялся в возрасте 8 лет: он сыграл Гавроша в мюзикле «Отверженные».