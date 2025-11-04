Бейли играет в кино и театре с детства. Его более ранняя фильмография включает детективный сериал «Бродчерч», эпизод «Доктора Кто» и ситком Фиби Уоллер-Бридж «Сожители». Не менее богата и его театральная карьера: Бейли играл в мюзиклах «Компания», «Американский психопат» и «Последние пять лет». Дебют актера на Уэст-Энде состоялся в возрасте 8 лет: он сыграл Гавроша в мюзикле «Отверженные».