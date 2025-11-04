Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV

Фото: Apple TV

Американский певец и композитор Финнеас создал новое интро для Apple TV, сообщает Deadline. Эта заставка будет показываться перед всеми фильмами и сериалами платформы.

«Создал новый аудиовизуальный символ для Apple TV. Никогда не думал, что мне выпадет шанс сделать что-то подобное, но я очень польщен и искренне не мог бы получить больше удовольствия от работы над этим. Надеюсь, этот очень короткий музыкальный отрывок соответствует тому, что я так люблю в Apple — они создают такие прекрасные инструменты. Мне повезло их использовать», — написал Финнеас в соцсетях.

Видео: Apple TV

Это только начало ребрендинга Apple TV: компания не только поменяла звук заставки, но и сделала логотип более красочным и убрала знак «плюс». Ранее платформа называлась Apple TV+.

Стриминговый сервис Apple TV с оригинальными фильмами и сериалами Apple Originals запустили осенью 2019 года. Среди его знаковых проектов — сериалы «Утреннее шоу» о расследовании харассмента на телеканале, «Разделение» о сотрудниках корпорации, создавших отдельную офисную версию себя, «Тед Лассо» о тренере по американскому футболу, который становится наставником команды англичан, и «Дикинсон» — осовремененная биография известной поэтессы.

Apple TV вошла в историю как первая стриминговая платформа, получившая «Оскар» за лучший фильм: все благодаря coming-of-age-картине 2021 года «CODA: Ребенок глухих родителей».

