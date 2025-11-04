Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV

«Создал новый аудиовизуальный символ для Apple TV. Никогда не думал, что мне выпадет шанс сделать что-то подобное, но я очень польщен и искренне не мог бы получить больше удовольствия от работы над этим. Надеюсь, этот очень короткий музыкальный отрывок соответствует тому, что я так люблю в Apple — они создают такие прекрасные инструменты. Мне повезло их использовать», — написал Финнеас в соцсетях.