«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ

Американская актриса Хлоя Севиньи, известная по фильмам «Детки» и «После охоты», рассказала в интервью Dazed о неудачной попытке увеличить губы.
Севиньи призналась, что с некоторых пор часто использует карандаш для губ. Артистке нравится визуально увеличивать их объем, но о филлерах она не задумывается. Как выяснилось, Севиньи однажды уже пострадала от ботокса.
«Я пыталась немножко подправить губы ботоксом однажды, и на следующий день я отправилась к врачу со словам „Я так больше не могу. Это сводит меня с ума. Остановите это прямо сейчас“», — вспомнила актриса.
Она поделилась, что после инъекции не могла даже пользоваться соломинкой для напитков. «Я худший претендент на такие вещи, так что карандаш для губ — это действительно хорошая хитрая альтернатива», — подчеркнула Севиньи.
Артистка добавила, что хотела бы выглядеть, как Лили Роуз Депп. Севиньи сравнила коллегу с «кукольной версией Кристины Ричи». Хлоя призналась, что «одержима ею и ее визажистом Ниной Парк». Но на инъекции актриса больше не пойдет.
«Это было ужасно. Я думала: „Как люди это делают?“. А она [врач] ответила мне: „Это само пройдет“. Это заставило меня чувствовать себя параноидальной и безумной», — отметила Севиньи.
В разговоре с изданием актриса поделилась другими бьюти-секретами. Она рассказала, что из-за обсессивно-компульсивного расстройства постоянно расчесывает брови и волосы, поэтому не выходит из дома без расчески.
«Выглядит странно и некрасиво. Конечно, я стараюсь делать это в приватных местах, например, в ванной, но у меня есть такой пунктик», — отметила Севиньи.
Артистка также призналась, что годами использовала красную помаду, чтобы отвлечь внимание от якобы длинного носа. Она сказала, что сегодня ее пугает старение. «Я все еще пытаюсь понять, как с этим справиться», — заявила Хлоя.
Наконец, Севиньи рассказала, что ходит на «очень дорогую PRP-терапию» к дерматологу, использует миротоковый аппарат дома, старается больше двигаться, не пьет алкоголь за несколько дней до важных мероприятий и принимает ледяные ванны для лица. «Теперь я чувствую себя настоящей коровой, просто перечисляя все это», — посмеялась она.