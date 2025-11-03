В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»

Фото: Universal Pictures

Американский актер Пол Дано, известный по фильмам «Маленькая мисс Счастье» и «Человек — швейцарский нож», снимется в драме «The Сhaperones» («Сопровождающие»). Об этом сообщил Variety.

Дано сыграет главную роль в проекте, который срежиссирует Индия Дональдсон. Действие развернется через несколько дней после Рождества. Трое друзей-бездельников получат задание перевезти через страну трудного подростка.

Картину выпустит киностудия А24. В актерский состав войдут Купер Хоффман и Дэвид Джонссон, сыгравшие вместе с ленте «Долгая прогулка». Сценарий напишет Себастьян Блэк.

Разработкой проекта займется компания Роберта Паттинсона Icki Eneo Arlo и компания Брэда Питта Plan B. Исполнительным продюсером станет  Адам Уайатт Тейт, работавший над «Атропией».

Пол Дано недавно появился в фильме «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу исполнил роль Владимира Путина. Ленту хотят выпустить в России.

