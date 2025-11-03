«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм

«Я ни черта не сделал в своей жизни. Когда я оглядываюсь назад, реальность такова, что у меня за всю жизнь не было хорошей, приличной работы. Я только и делал, что приходил, говорил реплики и шел домой. Люди там копают улицы и работают в магазинах и лавках. Вот это настоящая работа», — подчеркнул он.