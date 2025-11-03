«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм

Британский актер Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Отец») отреагировал в интервью Sunday Times на подозрения жены Стеллы Арройяве о том, что у него может быть недиагностированное аутистическое расстройство.
Хопкинс назвал предположение супруги «чушью». «Не знаю, о чем она гговорила. Я в это не верю», — подчеркнул артист, отметив, что действительно «повернут на цифрах» и деталях и любит запоминать вещи.
«Наверное, я циничен, потому что [для меня] это все чушь. Это ерунда. СДВГ, ОКР, синдром Аспергера, бла-бла-бла. Боже, это называется жизнь. Это просто бытие человеком, полным запутанных сетей, тайн и всего прочего, что внутри нас», — подчеркнул Хопкинс.
Актер добавил, что человеческая сущность «полна бородавок, грязи и безумия». Множество психических диагнозов кажутся двукратному лауреату «Оскара» ярлыками. «Но теперь это модно», — отметил он.
Хопкинс признался, что жена не первый человек, который подозревает у него какое-то расстройство. Актер Лоуренс Оливье однажды даже просил его сходить к психиатру, но Хопкинс не послушался его.
Он привык к непониманию. В детстве Хопкинс не ладил со сверстниками, а родители и вовсе считали будущую кинозвезду «безнадежным». Хопкинс вспомнил, как в юности решил во что бы то ни стало доказать близким, что они были неправы на его счет.
Коллеги также часто не понимали, почему Хопкинс добивается успеха, притом очень легко. Актер признался, что сам считал себя тупым, поскольку прослыл таким в школьные годы. Ко всему прочему он был очень вспыльчивым.
Хопкинс отметил, что оказался «сыном своего отца». Как и тот, он в молодости пристрастился к алкоголю, был резким и невпечатлительным. Актер поделился, что задумывался, что мог унаследовать проблемы с психическим здоровьем.
Однако опыт работы с психотерапевтом Хопкинсу не понравился. Артист ходил к специалисту недолго и посчитал беседы с ним «скукотищей». По мнению Хопкинса, его неуравновешенность была связана со стыдом за собственную профессию.
«Я ни черта не сделал в своей жизни. Когда я оглядываюсь назад, реальность такова, что у меня за всю жизнь не было хорошей, приличной работы. Я только и делал, что приходил, говорил реплики и шел домой. Люди там копают улицы и работают в магазинах и лавках. Вот это настоящая работа», — подчеркнул он.
Актер заявил, что «ни дня не работал в своей жизни». Вероятно, так думал о сыне отец Хопкинса. «Думаю, он очень гордился мной. Но ему это все казалось загадочным», — поделился сэр Энтони.
Ранее Хопкинс уже признавался, что не считает важным ни один из своих фильмов. В разговоре с The New York Times он назвал свою профессию развлечением, а самого себя — «механиком, который приходит и знает свои строчки».
Энтони Хопкинсу исполнилось 87 лет в декабре 2024 года. Он двукратный лауреат премии «Оскар» за фильмы «Молчание ягнят» и «Отец». Актер также известен по ролям в таких картинах как «Человек-слон», «Чаплин», «Страна теней», «Легенды осени», «Амстад», «Никсон», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Доказательство», «Хичкок», «Два Папы».