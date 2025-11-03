Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»
Опрос: каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнера к их коллегам
В России ежегодно становятся бездомными 100 тысяч животных
LEGO выпустит набор по фильму «F1» с Брэдом Питтом
В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»
Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов
Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»
Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»
Создатели «Ведьмака» хотят взять перерыв от франшизы после выхода пятого сезона
В России вырос спрос на книги о русском фольклоре
Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров
Netflix приобрел права на «Долину праха» — новую версию «Великого Гэтсби»
СМИ: Милли Бобби Браун обвинила коллегу по «Очень странным делам» Дэвида Харбора в издевательствах
Роберт Инглунд получил звезду на голливудской Аллее славы
The Cure выпустят в кинотеатрах фильм-концерт с шоу в Лондоне в 2024 году
В России появился новый официальный праздник — День сварщика
Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»
Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%
В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями
Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями
Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»
«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза
Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории

В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива

Фото: Jeffrey Hamilton/Unsplash

В столичном Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» появится новый вид медуз под названием хищная тихоокеанская морская крапива. Об этом сообщило  РИА «Новости».

Крапивы уже находятся в Москве, но пока увидеть их в экспозиции аквариума нельзя. Специалисты сейчас занимаются выращиванием медуз. Как только те подрастут, их покажут гостям центра.

Тихоокеанская морская крапива — это медуза с необычайно тонкими и длиннми щупальцами. Всего их у каждой особи — по 24 штуки. Огненно-красные щупальца присоединены к желто-коричневому куполу.

«Медузы очень требовательны к условиям содержания. Они чувствительны к малейшим изменениям параметров воды, и любое отклонение от привычной нормы может привести к серьезным последствиям», — рассказали в «Москвариуме».

Там отметили, что в аквариумах для медуз не бывает острых углов, чтобы те не травмировали животных. Кроме того, в аквариумах обустраивают циркуляцию воды.

«Медузам нужно постоянно двигаться, иначе они будут оседать в углах аквариума и на них начнет размножаться гибельная бактериальная флора», — пояснили сотрудники.

Они добавили, что для питания требовательных медуз в океанариуме работает лаборатория живых кормов. В ней выращивают фитопланктон, ракообразных и мелких рыб. На сегодняшний день в экспозиции «Москвариума» можно увидеть два вида медуз — аурелию ушастую и корнеротов. 

Расскажите друзьям