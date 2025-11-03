В столичном Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» появится новый вид медуз под названием хищная тихоокеанская морская крапива. Об этом сообщило РИА «Новости».
Крапивы уже находятся в Москве, но пока увидеть их в экспозиции аквариума нельзя. Специалисты сейчас занимаются выращиванием медуз. Как только те подрастут, их покажут гостям центра.
Тихоокеанская морская крапива — это медуза с необычайно тонкими и длиннми щупальцами. Всего их у каждой особи — по 24 штуки. Огненно-красные щупальца присоединены к желто-коричневому куполу.
«Медузы очень требовательны к условиям содержания. Они чувствительны к малейшим изменениям параметров воды, и любое отклонение от привычной нормы может привести к серьезным последствиям», — рассказали в «Москвариуме».
Там отметили, что в аквариумах для медуз не бывает острых углов, чтобы те не травмировали животных. Кроме того, в аквариумах обустраивают циркуляцию воды.
«Медузам нужно постоянно двигаться, иначе они будут оседать в углах аквариума и на них начнет размножаться гибельная бактериальная флора», — пояснили сотрудники.
Они добавили, что для питания требовательных медуз в океанариуме работает лаборатория живых кормов. В ней выращивают фитопланктон, ракообразных и мелких рыб. На сегодняшний день в экспозиции «Москвариума» можно увидеть два вида медуз — аурелию ушастую и корнеротов.