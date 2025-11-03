Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»

Английская актриса Дейзи Ридли, известная по саге «Звездные войны», снимется в фильме «Kill Bee» — байопике спортсменке Бриони Тирелл. Об этом сообщил Deadline.
Ридли сыграет девушку, которая работала медсестрой, когда открыла для себя кикбоксинг и впоследствии стала профессиональным бойцом ММА. Фильм поставит Кентон Оксли по сценарию Рут Сьюэлл.
«История Бриони — это пример необыкновенного мужества и стойкости. Меня глубоко тронул ее эмоциональный и вдохновляющий путь. С нетерпением жду возможности воплотить ее дух на экране», — поделилась Ридли.
Съемки картины запланированы на второй квартал 2026 года. Производством займется компания Knockout Productions совместно с Picture Perfect и Moviehouse Entertainment. В состав продюсерской группы войдут Люсинда Такрар («Боудикка: Королева войны»), Марк Веннис и Майкл Фостер.
«Бриони Тирелл участвовала в проекте вместе с Кентоном Оксли с самого начала и поддерживает экранизацию своей вдохновляющей истории. Она активно консультирует проект. Процесс написания сценария формировался в тесном диалоге с семьей Брайони, что гарантировало эмоциональную правдивость и творческую целостность на каждом этапе. Режиссер Кентон, давний друг Брайони еще со школьных времен, привносит в историю глубоко личный взгляд», — отметили продюсеры.
Бриони Тирелл — мать двоих детей, имеющая степень магистра в области сестринского дела и степень в области молекулярной биологии. Она начала заниматься кикбоксингом еще в университете и получила черный пояс.
Затем Тирелл переключилась на смешанные единоборства. Сперва она начала выступать на любительском уровне, а затем перешла на профессиональный уровень, продолжая работать в отделении интенсивной терапии для пациентов с лейкемией.
Дейзи Ридли ранее появилась в трейлере фильма «Мы хороним мертвых». Она сыграла женщину, которая разыскивает пропавшего мужа после военной катастрофы и сталкивается с зомби.
Актриса также снялась весной в романтической комедии «Последний приют» с Олденом Эренрайком. Фильм поставит режиссер Дональд Петри («Как отделаться от парня за 10 дней», «Мисс Конгениальность») по сценарию Карен МакКаллах («Блондинка в законе», «10 причин моей ненависти»).