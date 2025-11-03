Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»

Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Опрос: каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнера к их коллегам
В России ежегодно становятся бездомными 100 тысяч животных
LEGO выпустит набор по фильму «F1» с Брэдом Питтом
В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»
Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов
Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»
Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»
Создатели «Ведьмака» хотят взять перерыв от франшизы после выхода пятого сезона
В России вырос спрос на книги о русском фольклоре
Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров
Netflix приобрел права на «Долину праха» — новую версию «Великого Гэтсби»
СМИ: Милли Бобби Браун обвинила коллегу по «Очень странным делам» Дэвида Харбора в издевательствах
Роберт Инглунд получил звезду на голливудской Аллее славы
The Cure выпустят в кинотеатрах фильм-концерт с шоу в Лондоне в 2024 году
В России появился новый официальный праздник — День сварщика
Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»
Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%
В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями
Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями
Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»
«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза
Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории

Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»

Фото: daisyridley

Английская актриса Дейзи Ридли, известная по саге «Звездные войны», снимется в фильме «Kill Bee» — байопике спортсменке Бриони Тирелл. Об этом сообщил Deadline.

Ридли сыграет девушку, которая работала медсестрой, когда открыла для себя кикбоксинг и впоследствии стала профессиональным бойцом ММА. Фильм поставит Кентон Оксли по сценарию Рут Сьюэлл.

«История Бриони — это пример необыкновенного мужества и стойкости. Меня глубоко тронул ее эмоциональный и вдохновляющий путь. С нетерпением жду возможности воплотить ее дух на экране», — поделилась Ридли.

Съемки картины запланированы на второй квартал 2026 года. Производством займется компания Knockout Productions совместно с Picture Perfect и Moviehouse Entertainment. В состав продюсерской группы войдут Люсинда Такрар («Боудикка: Королева войны»), Марк Веннис и Майкл Фостер.

«Бриони Тирелл участвовала в проекте вместе с Кентоном Оксли с самого начала и поддерживает экранизацию своей вдохновляющей истории. Она активно консультирует проект. Процесс написания сценария формировался в тесном диалоге с семьей Брайони, что гарантировало эмоциональную правдивость и творческую целостность на каждом этапе. Режиссер Кентон, давний друг Брайони еще со школьных времен, привносит в историю глубоко личный взгляд», — отметили продюсеры.

Бриони Тирелл — мать двоих детей, имеющая степень магистра в области сестринского дела и степень в области молекулярной биологии. Она начала заниматься кикбоксингом еще в университете и получила черный пояс.

Затем Тирелл переключилась на смешанные единоборства. Сперва она начала выступать на любительском уровне, а затем перешла на профессиональный уровень, продолжая работать в отделении интенсивной терапии для пациентов с лейкемией.

Дейзи Ридли ранее появилась в трейлере фильма «Мы хороним мертвых». Она сыграла женщину, которая разыскивает пропавшего мужа после военной катастрофы и сталкивается с зомби. 

Актриса также снялась весной в романтической комедии «Последний приют» с Олденом Эренрайком. Фильм поставит режиссер Дональд Петри («Как отделаться от парня за 10 дней», «Мисс Конгениальность») по сценарию Карен МакКаллах («Блондинка в законе», «10 причин моей ненависти»).  

