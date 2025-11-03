Опрос: каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнера к их коллегам

19% мужчин и 16% женщин ревнуют своих партнеров к коллегам по работе. Это показало исследование сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого есть у «Афиши Daily».
При этом среди мужского населения больше склонных скрывать свои чувства: 8% респондентов признались, что ревнуют, но молчат, тогда как среди женщин ревнуют тихо лишь 5%. Предпочитают открыто проговаривать свои претензии по 11% представителей обоих полов.
Самые ревнивые — молодые мужчины. В деструктивном чувстве признался каждый пятый: 15% досаждают своими подозрениями партнершу, а еще 5% страдают молча. Женщин же, открыто ревнующих своих мужчин к их сослуживицам, больше среди 35—45-летних (12%). Большинство опрошенных (81% мужчин и 84% женщин) утверждают, что ревность к коллегам вторых половин для них не свойственна.
Недавно аналитики выяснили, что 61% россиянок считает, что мужчина должен следить за собой, но без фанатизма, так как излишняя ухоженность может вызвать подозрения в измене. уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью. При этом чрезмерная привлекательность мужчины не всегда играет на руку. Только 11% женщин назвали это явным плюсом.