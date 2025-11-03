Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
В России ежегодно становятся бездомными 100 тысяч животных

Фото: Subro Roy/Unsplash

В России около 100 тысяч животных становятся бездомными каждый год. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, такое количество собак и кошек оказываются на улицах после летнего сезона на территориях садовых товариществ. Большое число россиян попросту оставляют на дачах своих питомцев.

«Циничная абсолютно история, потому что люди в сентябре, в начале октября выбрасывают тех, кого они взяли в апреле, в мае. Полгода собачка пожила там, от нее избавились. Все, наигрался ребенок», — сказал Бурматов.

Политик отметил, что за оставление животных на улице россиянам грозят штрафы до 30 тысяч рублей. «Но большинство регионов не хотят с этим связываться. Потому что это надо вводить идентификацию, учет, регистрацию», — добавил он.

Бурматов посетовал, что только 20 регионов занимаются проблемой животных без хозяев. В каких именно областях людей штрафуют за выброшенных питомцев, депутат не уточнил. 

В Москве 3 ноября можно посетить благотворительный фестиваль Woof, который призван помочь бездомным животным. В нем участвуют 300 собак и кошек из приютов. Их можно забрать домой прямо с выставки.

