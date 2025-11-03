Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
В Риме частично обрушилась башня Конти. Под завалами оказались люди

Фото: Denisa-Elena Ficau/Unsplash

В центре Рима частично обрушилась башня Конти, входящая в ансамбль  Императорских форумов. Об этом сообщил Corriere della Sella.

Башня в настоящее время находится на реконструкции. Причины ее обрушения пока неясны. По предварительным данным, под завалами оказались люди. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Инцидент произошел примерно в 11.20 по местному времени. С этого момента движение в районе перекрыто.

Башня Конти построена в IX веке н.э. для аристократического семейства Конти. Ее возвели на фундаменте античного храма Мира, также известного как форум Веспасиана. Фасады постройки украсили травертином, взятым с античных памятников.

Башню перестроили в 1200-х годах, тогда ее высота достигла 60 метров. Сооружение сильно пострадало после землетрясения и стало непригодным для проживания. Его вершина обвалилась. Вплоть до XVII века здание было заброшенным.

После папа Александр VIII попытался отреставрировать башню Конти и укрепил ее нижнюю часть контрфорсами. Сегодня башня сохранилась преимущественно в том виде, какой была в середине XVII века.

