LEGO выпустит набор по фильму «F1» с Брэдом Питтом

Фото: LEGO

LEGO представила новый набор по фильму  «Формула-1», главные роли в котором сыграли Брэд Питт и Дамсон Идрис. Конструктор состоит из 268 деталей.

В комплект, помимо гоночного авто, войдут мини-фигурки главных героев фильма — гонщика Сонни Хейса (Брэд Питт) и Джошуа Пирса (Дамсон Идрис). Модель поступит в продажу 1 января 2026 года. Цена составит 27, 99 доллара (около 2200 рублей).

1/4
© LEGO
2/4
© LEGO
3/4
© LEGO
4/4
© LEGO

LEGO регулярно выпускает новые наборы. Недавно компания анонсировала набор с Мегазордом ― гигантским роботом-трансформером из «Могучих рейнджеров».

Фильм  «F1» в начале июля стал самым кассовым фильмом Apple TV. Он обошел «Наполеона» Ридли Скотта (221 млн долларов) и «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе (158 млн).

Премьера ленты в США состоялась 27 июня. По сюжету «F1» бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейс (Брэд Питт) покинул трек после серьезной аварии в девяностых, но спустя годы вернулся, чтобы стать наставником для гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса (Дамсон Идрис). В «цифре» картина появилась 22 августа.

