В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»

«Этот фильм о природе, о том, что мы строим, перестраиваем или разрушаем, о том, что нас объединяет и разъединяет, о недопонимании и противоречивых чувствах. Но прежде всего он о семье, которая является ядром фильма, его живым сердцем, естественным продолжением моих предыдущих фильмов, как короткометражных, так и полнометражных», — рассказал Паульмасон.