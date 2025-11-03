В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»

На ютуб-канале Janus Films опубликовали трейлер фильма «Любовь, которая остается», который снял исландский режиссер Хлинюр Паульмасон. Лента выйдет в зарубежный прокат 30 января.
Картина рассказывает о семье, которая переживает развод. Мать, современная художница, пытается развить карьеру. Отец учится жить в одиночестве. Дети взрослеют, проводя дни на просторах Исландии в компании собаки по кличке Панда.
«Этот фильм о природе, о том, что мы строим, перестраиваем или разрушаем, о том, что нас объединяет и разъединяет, о недопонимании и противоречивых чувствах. Но прежде всего он о семье, которая является ядром фильма, его живым сердцем, естественным продолжением моих предыдущих фильмов, как короткометражных, так и полнометражных», — рассказал Паульмасон.
Героев истории сыграли Сара Гардарсдоттир, Сверрир Гуднасон, Ида Меккин Хлинсдоттир, Торгилс Хлинссон и Гримур Хлинссон. Сценарий написал Пальмасон.
Премьера «Любви, которая остается» состоялась на Каннском кинофестивале. Там пес Панда получил награду «Пальмовая собака» за лучшую актерскую работу среди собак.
Лента также участвовала в Чикагском и Денверском кинофестивалях, в фестивале в Сан-Себастьяне, Сиднейском и Гентском смотрах. На последнем она получила специальное упоминание жюри, уступив главный приз драме «Голос Хинд-Раджаб». На Rotten Tomatoes у фильма — 100% положительных рецензий.