Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Американская певица Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов. Об этом написал Rolling Stone.

Перед деактивацией артистка опубликовала несколько постов, в которых прокомменировала мемуары своего бывшего мужа Кевина Федерлайна «Я думал, ты знаешь». Книга вышла в октябре и рассказала о бурных отношениях пары.

В ней Федерлайн заявил, что Спирс требуется помощь. «Что-то плохое случится, если ничего не изменится», — подчеркнул он, вспомнив, как экс-супруга наблюдала за спящими детьми с ножом в руке, пила алкоголь во время беременности и даже употребляля кокаин во время кормления грудью.

Певица выступила против обвинений со стороны Федерлайна. Она обвинила бывшего мужа в «постоянном газлайтинге», который был «крайне болезненным и изнурительным». Спирс заявила, что экс-супруг наживается на лжи о ней. 

«Быть любимой безусловно и с таким наивным сердцем, как мое, всегда быть под угрозой или заставляемой поверить, это я плохая, пока они наживаются на моей боли. О дорогой Иисус, покажи мне, что бог есть и что я тоже могу быть любима безусловно и не должна быть идеальной», — написала артистка в одном из постов.

Спирс добавила, что «на 100% несогласна» с тем, как Федерлайн нападает на нее в интервью. «Бритни не платит тебе уже пять лет, а ты пытаешься получить деньги, вот о чем говорит Америка», — подчеркнула она.

Певица выразила удивление, что Федерлайн «так зол», хотя они разошлись уже много лет назад, а их дети выросли. «Что пугает, так это то, что он убедителен», — отметила Бритни.

Поклонников певицы напугали некоторые из ее публикаций. В частности, на фото от 7 октября на руках Спирс виднелись синяки, а на кистях и запястьях были заметны повязки. Певица отметила, что получила травмы, упав с лестницы в доме подруги.

Несколько недель спустя она заявила, что, по ее мнению, получила «травму мозга», когда находилась под опекой в течение 13 лет. Позднее аккаунт Спирс перестал быть доступен. Удалила ли его сама артистка или компания Meta*, неясно. 

*   Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

