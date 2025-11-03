Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад

Житель Бразилии нашел свою пропавшую в 2020 году собаку по кличке Абнер, просматривая соцсети. О случае пишет Mirror.
Эдилсон из города Бетим не терял надежды найти четвероногого друга: расклеивал объявления и объезжал питомники, но это не помогло. Мужчина так скучал по псу, что даже отказался заводить другого питомца.
Спустя 5 лет Эдилсон случайно увидел в социальной сети фотографию своей собаки с групповой прогулки, которую опубликовали волонтеры местного приюта для животных. Оказалось, что Абнер все это время жил там и даже стал подопечным благотворительного проекта для помощи «невидимкам» — собакам и кошкам, на которых часто не обращают внимания из-за возраста или болезней.
Когда Эдилсон встретился с Абнером, пес сначала обнюхал хозяина, а потом растаял в его объятиях. «Это был прекрасный момент, который мы никогда не забудем. Сегодня мы поняли, что Абнер никогда не был "невидимым" — он просто потерялся. Мы стали тем мостом, который объединил семью», — рассказал один из участников проекта.
В прошлом году американка нашла похищенную собаку спустя девять лет. В июле 2024 женщина получила неожиданное письмо, в котором ей сообщили, что Гизмо нашелся. Из текста следовало, что собака находится в ветеринарной клинике. Там рассказали, что собаку нашли, когда она бродила по улицам, поймать ее смогли лишь спустя несколько недель. Гизмо диагностировали раздражение на коже, инфекцию в глазах и хромоту.