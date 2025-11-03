Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад

Netflix приобрел права на «Долину праха» — новую версию «Великого Гэтсби»
Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов
Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»
Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»
Создатели «Ведьмака» хотят взять перерыв от франшизы после выхода пятого сезона
В России вырос спрос на книги о русском фольклоре
Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров
СМИ: Милли Бобби Браун обвинила коллегу по «Очень странным делам» Дэвида Харбора в издевательствах
Роберт Инглунд получил звезду на голливудской Аллее славы
The Cure выпустят в кинотеатрах фильм-концерт с шоу в Лондоне в 2024 году
В России появился новый официальный праздник — День сварщика
Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»
Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%
В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями
Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями
Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»
«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза
Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов

Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад

Фото: @invisiveis_naomais

Житель Бразилии нашел свою пропавшую в 2020 году собаку по кличке Абнер, просматривая соцсети. О случае пишет Mirror.

Эдилсон из города Бетим не терял надежды найти четвероногого друга: расклеивал объявления и объезжал питомники, но это не помогло. Мужчина так скучал по псу, что даже отказался заводить другого питомца.

Спустя 5 лет Эдилсон случайно увидел в социальной сети фотографию своей собаки с групповой прогулки, которую опубликовали волонтеры местного приюта для животных. Оказалось, что Абнер все это время жил там и даже стал подопечным благотворительного проекта для помощи «невидимкам» — собакам и кошкам, на которых часто не обращают внимания из-за возраста или болезней.

Когда Эдилсон встретился с Абнером, пес сначала обнюхал хозяина, а потом растаял в его объятиях. «Это был прекрасный момент, который мы никогда не забудем. Сегодня мы поняли, что Абнер никогда не был "невидимым" — он просто потерялся. Мы стали тем мостом, который объединил семью», — рассказал один из участников проекта.

Видео: @invisiveis_naomais

В прошлом году американка нашла похищенную собаку спустя девять лет.  В июле 2024 женщина получила неожиданное письмо, в котором ей сообщили, что Гизмо нашелся. Из текста следовало, что собака находится в ветеринарной клинике. Там рассказали, что собаку нашли, когда она бродила по улицам, поймать ее смогли лишь спустя несколько недель. Гизмо диагностировали раздражение на коже, инфекцию в глазах и хромоту. 

