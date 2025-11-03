Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад

Когда Эдилсон встретился с Абнером, пес сначала обнюхал хозяина, а потом растаял в его объятиях. «Это был прекрасный момент, который мы никогда не забудем. Сегодня мы поняли, что Абнер никогда не был "невидимым" — он просто потерялся. Мы стали тем мостом, который объединил семью», — рассказал один из участников проекта.