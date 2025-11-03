Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»

Действие «Годзиллы: Минус один» происходит в Японии после Второй мировой войны. В центре сюжета — бывший пилот-камикадзе, который пережил почти смертельную встречу с Годзиллой и страдает от посттравматического стрессового расстройства. Когда спустя годы чудовище появляется вновь, группа солдат должна объединиться, чтобы победить монстра до того, как он уничтожит Японию. В фильме снялись Рюноскэ Камики, Минами Хамабэ, Юки Ямада, Мунэтака Аоки, Хидэтака Есиока, Сакура Андо и Кураносукэ Сасаки.