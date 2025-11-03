Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»

На ютуб-канале «Godzilla Official by Toho» опубликовали первый тизер продолжения «Годзиллы: Минус один». Оно получило название «Годзилла: Минус ноль».
Режиссером, сценаристом и руководителем по созданию визуальных эффектов вновь станет Такаси Ямадзаки — автор первой части. Подробностей о проекте пока нет.
«Годзилла: Минус один» вышел в 2023 году. Он стал 33-м фильмом компании Toho о Годзилле и 37-м, в котором фигурирует знаменитый монстр. Фильм не связан с голливудскими франшизами Warner Bros., где есть и Кинг-Конг.
Действие «Годзиллы: Минус один» происходит в Японии после Второй мировой войны. В центре сюжета — бывший пилот-камикадзе, который пережил почти смертельную встречу с Годзиллой и страдает от посттравматического стрессового расстройства. Когда спустя годы чудовище появляется вновь, группа солдат должна объединиться, чтобы победить монстра до того, как он уничтожит Японию. В фильме снялись Рюноскэ Камики, Минами Хамабэ, Юки Ямада, Мунэтака Аоки, Хидэтака Есиока, Сакура Андо и Кураносукэ Сасаки.
Картина собрала 116 млн долларов по всему миру и стала самым кассовым японским фильмом о Годзилле. Фильм также получил «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».