Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»

За последний год расходы женщин на косметологию выросли на 17%, в среднем они составляют около 49 тыс. рублей. По данным аналитиков, средний возраст женщин, которые регулярно ходят к косметологам, снизился с 36 до 34 лет. Процент женщин в возрасте от 25 до 34 лет увеличился с 19 до 21%, а доля женщин старше 50 лет выросла с 37 до 49%.