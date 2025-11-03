Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»

Жительницы России стали чаще прибегать к «уколам красоты» для коррекции возрастных изменений. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», данные опубликовало РИА «Новости».
В опросе участвовали 3000 женщин в возрасте от 18 до 60 лет. «Доля стандартных инъекционных процедур выросла с 31 до 34%, при этом доля аппаратной косметологии осталась стабильной — на уровне 23%, а вот популярность поддерживающих инъекционных процедур за год снизилась с 35 до 23%», — сообщили аналитики. Они добавили, что под стандартными инъекциями подразумеваются косметологические методы коррекции возрастных изменений.
За последний год расходы женщин на косметологию выросли на 17%, в среднем они составляют около 49 тыс. рублей. По данным аналитиков, средний возраст женщин, которые регулярно ходят к косметологам, снизился с 36 до 34 лет. Процент женщин в возрасте от 25 до 34 лет увеличился с 19 до 21%, а доля женщин старше 50 лет выросла с 37 до 49%.
Исследование показало, что косметологов чаще всего посещают женщины —руководители среднего и высшего звена — они тратят на процедуры в год около 86 тыс. рублей. При этом к специалистам они приходят не реже раза в квартал.
Второе место занимают представительницы IT-сферы, их средние годовые затраты составляют около 50 тыс. рублей. Женщины посещают косметологов минимум раз в полгода. В топе-3 также оказались работницы сфер маркетинга и PR. В год они тратят на уход за кожей 47 тыс. рублей и бывают в косметологических кабинетах не реже двух раз в год.
При этом каждая третья опрошенная призналась, что хотя бы раз в жизни испытывала зависимость от косметологических процедур. При этом почти 40% отметили, что в этом году стали более осознанно относиться к тратам на косметолога. Директор департамента коммуникационной политики Анна Романенко добавляет, что, несмотря на экономию, почти каждая вторая клиентка продолжает ходить к специалистам, хоть и реже.