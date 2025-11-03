Создатели «Ведьмака» хотят взять перерыв от франшизы после выхода пятого сезона

У сериала «Ведьмак» может выйти продолжение после пятого сезона, однако авторы шоу хотят взять паузу после премьеры последних эпизодов. Об этом в интервью Dexerto рассказала шоураннер Лорен Шмидт Хиссрик.
«Думаю, во вселенной „Ведьмака“ еще можно многое рассказать, но я считаю, что нужно сделать перерыв и достойно принять конец истории, которую мы рассказываем прямо сейчас», ― сказала она.
Четвертый сезон «Ведьмака» вышел на Netflix 30 октября. Главную роль в сериале исполняет Лиам Хемсворт. Он сменил Генри Кэвилла, который покинул проект в 2022 году. В основе сюжета ― роман «Крещение огнем» Анджея Сапковского.
Сезон стартовал с 66% на Metacritic. «Потенциал мира Сапковского огромен, но адаптация Netflix растрачивает его впустую в четвертом сезоне, который на данный момент является самым слабым во франшизе», — пишет автор рецензии на сайте Slashfilm.
Четвертый сезон станет предпоследним: история завершится после пятого. Оставшиеся два сезона снимались подряд и охватят события трех романов Сапковского: «Крещение огнем», «Башня ласточки» и «Владычица озера».