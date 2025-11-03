Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
В России вырос спрос на книги о русском фольклоре

Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

В России спрос на прикладные издания о русском фольклоре вырос на 20%, на художественные произведения — на 30%, а на детскую литературу — на 16%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сети «Читай-город», которое провели в преддверии Дня народного единства, пишет ТАСС.

«Если раньше в топах продаж были мифы Древней Греции и Скандинавии, то теперь их уверенно теснят славянские боги, былинные богатыри и народные сказки», — говорится в сообщении.

Чаще всего покупают сборник «Страшные русские сказки» Александра Афанасьева. В топ-5 произведений в категории «Фольклор» также оказались «Славянские мифы» Александры Барковой, «Большая книга славянских мифов» Александра Иликаева, «Мифы Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока» и «Пословицы и поговорки русского народа» Владимира Даля.

Подростки тоже интересуются своими корнями. «Книги, в которых переплетаются элементы фольклора, становятся все более притягательными для подростков, что ведет к росту продаж в этом сегменте», — отметили в пресс-службе.

