В России вырос спрос на книги о русском фольклоре

В России спрос на прикладные издания о русском фольклоре вырос на 20%, на художественные произведения — на 30%, а на детскую литературу — на 16%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сети «Читай-город», которое провели в преддверии Дня народного единства, пишет ТАСС.