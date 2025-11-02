Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров

Энтони Хопкинс продает свое поместье в Калифорнии за 5,1 миллиона фунтов стерлингов (более 500 млн рублей). Владение, состоящее из двух участков, сгорело во время лесных пожаров, обрушившихся на Лос-Анджелес в начале этого года, сообщает Daily Mail.
Хопкинс купил дом двумя частями в 2018 и 2019 годах, потратив 12,6 млн долларов (около 1 млрд рублей). При этом жилье Хопкинса уже не впервые подвергается риску. В ноябре 2018 года пожар чуть не уничтожил дом актера в Малибу, а в 2000 году Энтони лишился из-за огня имущества в Лондоне, хотя на тот момент находился в Лос-Анджелесе.
В июне Пэрис Хилтон купила особняк Марка Уолберга. Стоимость жилья составила 63 млн долларов. Хилтон и ее муж Картер Реум приобрели новое жилье после того, как их дом в Малибу сгорел из-за лесных пожаров в январе. Артистка увидела пожар в особняке во время новостей в прямом эфире.
«Этот дом был не просто местом для жизни — здесь мы мечтали, смеялись и создавали самые прекрасные семейные воспоминания. Здесь маленькие ручки сына Феникса создавали произведения искусства, которые я буду лелеять вечно, здесь любовь и жизнь наполняли каждый уголок. Видеть, как все это превращается в пепел… это невыносимо», — писала тогда светская львица.