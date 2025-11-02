Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров

Netflix приобрел права на «Долину праха» — новую версию «Великого Гэтсби»
СМИ: Милли Бобби Браун обвинила коллегу по «Очень странным делам» Дэвида Харбора в издевательствах
Роберт Инглунд получил звезду на голливудской Аллее славы
The Cure выпустят в кинотеатрах фильм-концерт с шоу в Лондоне в 2024 году
В России появился новый официальный праздник — День сварщика
Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»
Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%
В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями
Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями
Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»
«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза
Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд

Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров

Фото: Warner Bros. Television

Энтони Хопкинс продает свое поместье в Калифорнии за 5,1 миллиона фунтов стерлингов (более 500 млн рублей). Владение, состоящее из двух участков, сгорело во время лесных пожаров, обрушившихся на Лос-Анджелес в начале этого года, сообщает Daily Mail.

Хопкинс купил дом двумя частями в 2018 и 2019 годах, потратив 12,6 млн долларов (около 1 млрд рублей). При этом жилье Хопкинса уже не впервые подвергается риску. В ноябре 2018 года пожар чуть не уничтожил дом актера в Малибу, а в 2000 году Энтони лишился из-за огня имущества в Лондоне, хотя на тот момент находился в Лос-Анджелесе.

В июне Пэрис Хилтон купила особняк Марка Уолберга. Стоимость жилья составила 63 млн долларов. Хилтон и ее муж Картер Реум приобрели новое жилье после того, как их дом в Малибу сгорел из-за лесных пожаров в январе. Артистка увидела пожар в особняке во время новостей в прямом эфире.

«Этот дом был не просто местом для жизни — здесь мы мечтали, смеялись и создавали самые прекрасные семейные воспоминания. Здесь маленькие ручки сына Феникса создавали произведения искусства, которые я буду лелеять вечно, здесь любовь и жизнь наполняли каждый уголок. Видеть, как все это превращается в пепел… это невыносимо», — писала тогда светская львица.

Расскажите друзьям