Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров

Хопкинс купил дом двумя частями в 2018 и 2019 годах, потратив 12,6 млн долларов (около 1 млрд рублей). При этом жилье Хопкинса уже не впервые подвергается риску. В ноябре 2018 года пожар чуть не уничтожил дом актера в Малибу, а в 2000 году Энтони лишился из-за огня имущества в Лондоне, хотя на тот момент находился в Лос-Анджелесе.