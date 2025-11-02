Netflix получил права на фильм обладателя премии «Оскар» Стивена Гейгана «Долина праха» — современную адаптацию «Великого Гэтсби». Действие в картине происходит в Сан-Франциско, пишет Deadline.
Над лентой сценарист будет работать вместе с продюсером Дженнифер Фокс. Подробности проекта держатся в секрете. Гейган также выступит режиссером картины.
Оригинальный роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда вышел в 1925 году. Произведение рассказано от лица Ника Каррауэя. В центре сюжета — миллионер Джей Гэтсби, который хочет впечатлить и вернуть свою любовь — Дейзи Бьюкенен, которая теперь замужем за другим.
Экранизация романа 1974 года с Робертом Редфордом получила две статуэтки «Оскар» за лучшие костюмы и музыку. Фильм 2013 года, в котором главную роль сыграл Леонардо ди Каприо, получил две премии за «Лучшие костюмы» и «Лучшую работу художника-постановщика».