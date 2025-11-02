СМИ: Милли Бобби Браун обвинила коллегу по «Очень странным делам» Дэвида Харбора в издевательствах

Милли Бобби Браун подала жалобу на коллегу по сериалу «Очень странные дела» Дэвида Харбора. Актриса обвинила его в «издевательствах и преследовании», пишет Daily Mail.
Браун подала жалобу в суд еще до начала съемок последнего сезона, после чего Netflix провел внутреннее расследование, результаты которого остаются неизвестными. Согласно СМИ, в обвинениях не было упоминаний о сексуальном насилии.
Ни стриминговый сервис, ни представители Дэвида Харбора и Милли Бобби Браун пока не комментируют эту информацию. По данным Daily Mail, на съемочной площадке возле Милли все время находился официальный представитель, который обеспечивал актрисе безопасность.
В начале этого года Дэвид Харбор уже попадал в скандал после расставания с женой, певицей Лили Аллен. Она обвинила актера в многочисленных изменах.
В сериале Милли Бобби Браун играет приемную дочь персонажа Дэвида Харбора – его герой шериф Джим Хоппер берет под опеку девочку с суперспособностями по имени Джейн. Пятый и последний сезон «Очень странных дел» выйдет в ноябре. Премьера первой части запланирована на 26 ноября, а второй — на 25 декабря. Финальный эпизод покажут 31 декабря.
Согласно синопсису, главные герои ищут Векну, но он исчез. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из за чего ей приходится скрываться.
Над финальным сезоном работали не только братья Даффер, но и Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля»). Он снял два эпизода. В пятом сезоне снимался весь актерский состав сериала. Звезда «Терминатора» Линда Гамильтон тоже получила роль в «Очень странных делах», она сыграла доктора Кей.