Роберт Инглунд получил звезду на голливудской Аллее славы

Роберт Инглунд, известный по роли Фредди Крюгера в фильме «Кошмар на улице Вязов», стал обладателем именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Церемония состоялась в канун Хэллоуина, 31 октября, пишет People.
На мероприятии присутствовала Хизер Лангенкамп, которая играла Нэнси Томпсон в двух фильмах этой франшизы ужасов. Сам 78-летний Инглунд снялся в огромном количестве фильмов, на его счету более 100 работ.
В 2022 году Роберт Инглунд появился в четвертом сезоне «Очень странных дел». Он сыграл Виктора Крила, человека, которого обвинили в убийстве своей семьи.
Недавно Чак Расселл, режиссер и сценарист фильма «Кошмар на улице Вязов-3: Воины сна», рассказал, что Джим Кэрри мог бы блестяще справиться с ролью Фредди Крюгера, если бы франшиза получила продолжение. Расселл отметил, что Инглунд навсегда останется «единственным Фредди», однако он уверен в актерском диапазоне Кэрри, с которым ранее работал над фильмом «Маска».