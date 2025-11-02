В России учредили новый профессиональный праздник — День сварщика. Его будут отмечать ежегодно в конце весны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.
«Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков», — говорится в документе. По данным правительства, установить праздничную дату предложили представители Национального агентства контроля сварки, а также Ассоциации промышленных предприятий Петербурга.
Недавно в России учредили другой профессиональный праздник — День работника суда. Его будут отмечать ежегодно 5 ноября. Праздник приурочили к дате издания указа императора Петра I «О форме суда», выпущенного в 1723 году. Закрепить дату в календаре предложил председатель Верховного суда Игорь Краснов.