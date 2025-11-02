«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»
Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%
В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями
Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями
Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»
«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза
Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»

В России появился новый официальный праздник — День сварщика

Фотография: Екатерина Урютова

В России учредили новый профессиональный праздник — День сварщика. Его будут отмечать ежегодно в конце весны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

«Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков», — говорится в документе. По данным правительства, установить праздничную дату предложили представители Национального агентства контроля сварки, а также Ассоциации промышленных предприятий Петербурга.

Недавно в России учредили другой профессиональный праздник — День работника суда. Его будут отмечать ежегодно 5 ноября. Праздник приурочили к дате издания указа императора Петра I «О форме суда», выпущенного в 1723 году. Закрепить дату в календаре предложил председатель Верховного суда Игорь Краснов. 

