«Я не проходил через гот-фазу. Жаль, наверное, просто не хватало смелости. Я был театральным ботаником. Но у нас в школе были ребята с черной тушью и лаком на ногтях. Первый клуб, в который я пошел, был гот-клубом. Мы с другом пошли туда и танцевали под The Cure», — поделился актер.