Полная запись выступления группы The Cure в лондонском зале Troxy, состоявшегося в ноябре 2024 года, выйдет в прокат в кинотеатрах, сообщает New Musical Express. Премьера фильма «The Cure: The Show Of A Lost World» запланирована на 11 декабря. Позже состоится релиз на Blu-Ray и DVD.
Шоу было приурочено к выходу альбома «Songs Of A Lost World» — последней на сегодняшний день пластинки коллектива. Музыканты сыграли его целиком, а затем исполнили классические хиты.
Всего в записи 31 песня. Видеоряд дан в разрешении 4K, звуковая дорожка — в формате Dolby Atmos.
В июле актер Педро Паскаль признался, что The Cure — его самая любимая группа. Он рассказал, что хоть сам и не был готом, восхищался этой субкультурой.
«Я не проходил через гот-фазу. Жаль, наверное, просто не хватало смелости. Я был театральным ботаником. Но у нас в школе были ребята с черной тушью и лаком на ногтях. Первый клуб, в который я пошел, был гот-клубом. Мы с другом пошли туда и танцевали под The Cure», — поделился актер.