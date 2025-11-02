«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
В России появился новый официальный праздник — День сварщика
Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»
Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%
В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями
Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями
Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»
«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза
Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов

The Cure выпустят в кинотеатрах фильм — концерт с шоу в Лондоне в 2024 году

Фото: Kevin Winte/Getty Images

Полная запись выступления группы The Cure в лондонском зале Troxy, состоявшегося в ноябре 2024 года, выйдет в прокат в кинотеатрах, сообщает New Musical Express. Премьера фильма «The Cure: The Show Of A Lost World» запланирована на 11 декабря. Позже состоится релиз на Blu-Ray и DVD.

Шоу было приурочено к выходу альбома «Songs Of A Lost World» — последней на сегодняшний день пластинки коллектива. Музыканты сыграли его целиком, а затем исполнили классические хиты.

Всего в записи 31 песня. Видеоряд дан в разрешении 4K, звуковая дорожка — в формате Dolby Atmos.

В июле актер Педро Паскаль признался, что The Cure — его самая любимая группа. Он рассказал, что хоть сам и не был готом, восхищался этой субкультурой.

«Я не проходил через гот-фазу. Жаль, наверное, просто не хватало смелости. Я был театральным ботаником. Но у нас в школе были ребята с черной тушью и лаком на ногтях. Первый клуб, в который я пошел, был гот-клубом. Мы с другом пошли туда и танцевали под The Cure», — поделился актер.

