Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»

Фото: Lionsgate

Фильм «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред обзавелся первым отрывком. В российский прокат новинка выйдет 8 января 2026 года. Во фрагменте героиня Суини Милли знакомится с главой семейства Эндрю и его дочерью Сесилией Винчестер.

В основе сценария фильма, написанного Ребеккой Сонненшайн, роман Фриды МакФадден. По сюжету молодая девушка Милли устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины и Эндрю. Постепенно девушка понимает, что хозяева не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.

Видео: @HousemaidMovie

В ленте также снялись Брэндон Скленар («Все закончится на нас»), Микеле Морроне («Еще одна простая просьба»), Элизабет Перкинс («Утреннее шоу»), Меган Фергюсон («911: Служба спасения») и другие. Режиссером картины выступил Пол Фейг («Простая просьба»). Производством занимается Lionsgate. Мировая премьера фильма состоится 16 декабря 2025 года.

