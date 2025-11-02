Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»

В основе сценария фильма, написанного Ребеккой Сонненшайн, роман Фриды МакФадден. По сюжету молодая девушка Милли устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины и Эндрю. Постепенно девушка понимает, что хозяева не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.