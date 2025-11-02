Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%

Средний чек в кофейнях России в сентябре–октябре 2025 года достиг 463 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году. Стоимость одной чашки кофе выросла до 213 рублей — на 15% дороже, чем осенью 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Ежедневно россияне выпивают около 696 тыс. чашек кофе — в среднем по 0,45 чашки в месяц на одного взрослого горожанина. Эксперты отмечают, что этот показатель невысок и говорит о потенциале для роста рынка, особенно в регионах.
«На каждой территории свои особенности поведения потребителей и показатели продаж. В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число „белых пятен“, не занятых кофейнями», — пояснил генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.
Больше всего кофеен расположено в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. 80,1% проданного кофе — с молоком (капучино, латте), а 19,9% — без него (эспрессо, американо). Среди закусок наибольшей популярностью пользуются бутерброды, торты и пирожные.