Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%

Средний чек в кофейнях России в сентябре–октябре 2025 года достиг 463 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году. Стоимость одной чашки кофе выросла до 213 рублей — на 15% дороже, чем осенью 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».