Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%

«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»
В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями
Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями
Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»
«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза
Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов

Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%

Фото: Prostooleh/Unsplash

Средний чек в кофейнях России в сентябре–октябре 2025 года достиг 463 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году. Стоимость одной чашки кофе выросла до 213 рублей — на 15% дороже, чем осенью 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Ежедневно россияне выпивают около 696 тыс. чашек кофе — в среднем по 0,45 чашки в месяц на одного взрослого горожанина. Эксперты отмечают, что этот показатель невысок и говорит о потенциале для роста рынка, особенно в регионах.

«На каждой территории свои особенности поведения потребителей и показатели продаж. В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число „белых пятен“, не занятых кофейнями», — пояснил генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Больше всего кофеен расположено в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. 80,1% проданного кофе — с молоком (капучино, латте), а 19,9% — без него (эспрессо, американо). Среди закусок наибольшей популярностью пользуются бутерброды, торты и пирожные.

