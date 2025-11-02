В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями

В течение ноября в российских школах вместо традиционных звонков будут звучать патриотические песни «о дружбе, взаимопомощи и любви к Родине». Об этом сообщило Минпросвещения в телеграм-канале.
В перечень вошли композиции: «Братья мои» (Жанна Горелова, Владислав Поварков), «Матушка Россия» (Ольга Семенова), «Милая Россия» (Елена Плотникова), «Мы едины! Непобедимые!» (Евгений Воробьев, Алексей Гарнизов) и «Флаг моего государства» (Денис Майданов).
Выбор песен связан с тремя праздниками — Днем народного единства (4 ноября), Днем пианиста (8 ноября) и Днем матери (30 ноября).
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов поддержал идею включить в школьные уроки физкультуры модули фиджитал-спорта. «Это одно из перспективных направлений, и важно популяризировать его среди подрастающего поколения», — сказал он.
Глава ведомства добавил, что сейчас совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта ведется разработка проекта такого факультатива.