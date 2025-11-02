В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями

«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
The Cure выпустят в кинотеатрах фильм — концерт с шоу в Лондоне в 2024 году
В России появился новый официальный праздник — День сварщика
Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»
Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%
Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями
Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»
«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза
Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов

В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

В течение ноября в российских школах вместо традиционных звонков будут звучать патриотические песни «о дружбе, взаимопомощи и любви к Родине». Об этом сообщило Минпросвещения в телеграм-канале.

В перечень вошли композиции: «Братья мои» (Жанна Горелова, Владислав Поварков), «Матушка Россия» (Ольга Семенова), «Милая Россия» (Елена Плотникова), «Мы едины! Непобедимые!» (Евгений Воробьев, Алексей Гарнизов) и «Флаг моего государства» (Денис Майданов).

Выбор песен связан с тремя праздниками — Днем народного единства (4 ноября), Днем пианиста (8 ноября) и Днем матери (30 ноября).

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов поддержал идею включить в школьные уроки физкультуры модули фиджитал-спорта. «Это одно из перспективных направлений, и важно популяризировать его среди подрастающего поколения», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что сейчас совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта ведется разработка проекта такого факультатива.

Расскажите друзьям