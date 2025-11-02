Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями

В Москве неделя 3–9 ноября начнется с дождей и облачности, а завершится солнечной и аномально теплой для ноября погодой. Об этом «РИА Новостям» сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
В понедельник и вторник столбики термометров будут показывать от +6 до +9 градусов. Временами будет идти небольшой дождь, а 4 ноября возможен кратковременный ливень.
В середине недели ситуация начнет улучшаться. В среду и четверг температура составит от +7 до +11 градусов. Местами сохранится туман.
«В пятницу, 7 ноября, очаг высокого атмосферного давления обеспечит москвичей относительно солнечной, сухой и очень теплой погодой. В сумерках от +3 до +6, днем от +8 до +11», — объяснил Тишковец. Такая же аномально теплая и сухая погода продержится в выходные.