Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями

«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
The Cure выпустят в кинотеатрах фильм — концерт с шоу в Лондоне в 2024 году
В России появился новый официальный праздник — День сварщика
Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»
Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%
В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями
Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»
«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза
Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов

Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В Москве неделя 3–9 ноября начнется с дождей и облачности, а завершится солнечной и аномально теплой для ноября погодой. Об этом «РИА Новостям» сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник и вторник столбики термометров будут показывать от +6 до +9 градусов. Временами будет идти небольшой дождь, а 4 ноября возможен кратковременный ливень.

В середине недели ситуация начнет улучшаться. В среду и четверг температура составит от +7 до +11 градусов. Местами сохранится туман.

«В пятницу, 7 ноября, очаг высокого атмосферного давления обеспечит москвичей относительно солнечной, сухой и очень теплой погодой. В сумерках от +3 до +6, днем от +8 до +11», — объяснил Тишковец.  Такая же аномально теплая и сухая погода продержится в выходные.

