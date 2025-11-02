Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»

Режиссер Эдгар Райт в гостях у подкаста «The Playlist Discourse» сообщил, что сценарий «Малыша на драйве 2» готов. Об этом сообщает издание The Playlist.
Подробностями о будущем фильме Райт не поделился. По его словам, процесс съемок зависит от множества внешних обстоятельств. «Большая часть кинопроизводства определяется факторами, которые от тебя не зависят — сроки, финансирование, занятость актеров. Ты не всегда можешь полностью это контролировать», — пояснил режиссер.
Райт также отметил, что многие его проекты находятся на разных стадиях — от разработки до готового сценария, однако этот процесс часто бывает долгим и непредсказуемым. «Процесс разработки долгий, одни проекты запускаются, а другие — нет. Люди не всегда понимают, что не все режиссеры полностью контролируют очередность, в которой снимаются их фильмы», — добавил Райт.
Он также подтвердил, что нереализованный проект «Ночной сталкер», в итоге, канул в лету, а слух о том, что он готовит фильм в стиле братьев Коэн — неправда.
Последний проект Райта — фильм «Бегущий человек», основанный на романе Стивена Кинга. Его мировая премьера состоится 7 ноября. События разворачиваются в мрачном будущем, где популярное телешоу превращает участников в жертв смертельной охоты: бегуны стараются выжить, а охотники — ликвидировать их ради удовольствия зрителей.