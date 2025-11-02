Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»

Райт также отметил, что многие его проекты находятся на разных стадиях — от разработки до готового сценария, однако этот процесс часто бывает долгим и непредсказуемым. «Процесс разработки долгий, одни проекты запускаются, а другие — нет. Люди не всегда понимают, что не все режиссеры полностью контролируют очередность, в которой снимаются их фильмы», — добавил Райт.