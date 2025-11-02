Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»

«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»
Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%
В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями
Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями
«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза
Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов

Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»

Фото: Sony Pictures Entertainment

Режиссер Эдгар Райт в гостях у подкаста «The Playlist Discourse» сообщил, что сценарий «Малыша на драйве 2» готов. Об этом сообщает издание The Playlist.

Подробностями о будущем фильме Райт не поделился. По его словам, процесс съемок зависит от множества внешних обстоятельств. «Большая часть кинопроизводства определяется факторами, которые от тебя не зависят — сроки, финансирование, занятость актеров. Ты не всегда можешь полностью это контролировать», — пояснил режиссер.

Райт также отметил, что многие его проекты находятся на разных стадиях — от разработки до готового сценария, однако этот процесс часто бывает долгим и непредсказуемым. «Процесс разработки долгий, одни проекты запускаются, а другие — нет. Люди не всегда понимают, что не все режиссеры полностью контролируют очередность, в которой снимаются их фильмы», — добавил Райт.

Он также подтвердил, что нереализованный проект «Ночной сталкер», в итоге, канул в лету, а слух о том, что он готовит фильм в стиле братьев Коэн — неправда.

Последний проект Райта — фильм «Бегущий человек», основанный на романе Стивена Кинга. Его мировая премьера состоится 7 ноября. События разворачиваются в мрачном будущем, где популярное телешоу превращает участников в жертв смертельной охоты: бегуны стараются выжить, а охотники — ликвидировать их ради удовольствия зрителей.

Расскажите друзьям