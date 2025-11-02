«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза

«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»
Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%
В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями
Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями
Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»
Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов

«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза

Фото: Universal Pictures

«Черный телефон-2» ― продолжение хоррор-триллера с Итаном Хоуком ― выйдет на цифровых площадках 4 ноября. Об этом сообщает портал WhenToStream.

Картина вышла в прокат 17 октября и заработала в мире 84,5 млн долларов. События продолжения разворачиваются спустя четыре года после финала первого фильма. Спасенный из логова убийцы 17-летний Финни все еще пытается вернуться к нормальной жизни.

Однако теперь в опасности оказывается его 15-летняя сестра Гвен, которая начинает видеть загадочные сны о черном телефоне. Ее также терзают тревожные видения о трех мальчиках в зимнем лагере. Чтобы разгадать эту загадку, она уговаривает Финни отправиться вместе с ней в лагерь из своих снов.

Видео: Universal Pictures


К ролям Финни и Гвен вернулись Мейсон Темз и Мадлен МакГро. С ними на экране появятся Демиан Бичир, Арианна Ривас, Мигель Мора и Джереми Дэвис. Режиссером вновь выступает Скотт Дерриксон. Сценарий написали Дерриксон и С.Роберт Каргилл по мотивам рассказа Джо Хилла.

Первая часть «Черного телефона» вышла в 2021 году. Фильм рассказывал историю 13-летнего Финни, которого похитил серийный убийца. 

