«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза

«Черный телефон-2» ― продолжение хоррор-триллера с Итаном Хоуком ― выйдет на цифровых площадках 4 ноября. Об этом сообщает портал WhenToStream.
Картина вышла в прокат 17 октября и заработала в мире 84,5 млн долларов. События продолжения разворачиваются спустя четыре года после финала первого фильма. Спасенный из логова убийцы 17-летний Финни все еще пытается вернуться к нормальной жизни.
Однако теперь в опасности оказывается его 15-летняя сестра Гвен, которая начинает видеть загадочные сны о черном телефоне. Ее также терзают тревожные видения о трех мальчиках в зимнем лагере. Чтобы разгадать эту загадку, она уговаривает Финни отправиться вместе с ней в лагерь из своих снов.
К ролям Финни и Гвен вернулись Мейсон Темз и Мадлен МакГро. С ними на экране появятся Демиан Бичир, Арианна Ривас, Мигель Мора и Джереми Дэвис. Режиссером вновь выступает Скотт Дерриксон. Сценарий написали Дерриксон и С.Роберт Каргилл по мотивам рассказа Джо Хилла.
Первая часть «Черного телефона» вышла в 2021 году. Фильм рассказывал историю 13-летнего Финни, которого похитил серийный убийца.