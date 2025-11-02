Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином

Во Франции 77-летний мужчина не справился с управлением велосипеда и упал в 40-метровый овраг, когда ехал домой из магазина. На дне ущелья мужчина провел три дня и выжил благодаря сумке с едой и бутылками вина, которые не разбились при падении, пишет Metro.
Инцидент произошел в горах Севенны на юге страны. Несколько раз пенсионер пытался выбраться, но падал в ручей. Он звал на помощь каждый раз, когда слышал шум с дороги, но никто его не слышал.
Велосипедиста спасли сотрудники пожарной службы после того, как дорожные рабочие заметили раму его велосипеда. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи отметили, что он отделался лишь мелкими травмами и легким переохлаждением. Случай назвали чудом.
