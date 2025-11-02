Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином

«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Сидни Суини устраивается на работу в дом богатой пары в отрывке «Горничной»
Средний чек в кофейнях России за год вырос на 17%
В ноябре школьные звонки заменят патриотическими песнями
Грядущая неделя в Москве начнется с дождливой погоды, но завершится теплыми и солнечными днями
Эдгар Райт дописал сценарий сиквела «Малыша на драйве»
«Черный телефон-2» с Итаном Хоуком получил дату цифрового релиза
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов

Во Франции пожилой велосипедист упал в 40-метровый овраг, но выжил благодаря сумке с едой и вином

Фото: france-voyage.com

Во Франции 77-летний мужчина не справился с управлением велосипеда и упал в 40-метровый овраг, когда ехал домой из магазина. На дне ущелья мужчина провел три дня и выжил благодаря сумке с едой и бутылками вина, которые не разбились при падении, пишет Metro.

Инцидент произошел в горах Севенны на юге страны. Несколько раз пенсионер пытался выбраться, но падал в ручей. Он звал на помощь каждый раз, когда слышал шум с дороги, но никто его не слышал.

Велосипедиста спасли сотрудники пожарной службы после того, как дорожные рабочие заметили раму его велосипеда. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи отметили, что он отделался лишь мелкими травмами и легким переохлаждением. Случай назвали чудом.

Недавно китаец провел 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней. Он участвовал в соревновании, которое проходило в Чжанцзяцзе (провинция Хунань), известном живописными пейзажами, пещерами и редкими видами животных. За 2,5 месяца мужчина похудел на 15 килограмм.

