Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: guinnessworldrecords.com

В Великобритании фермеры установили мировой рекорд, собрав к Хэллоуину портрет музыканта Оззи Осборна из тыкв и кабачков. Работа попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Площадь мозаики составила 212 квадратных метров, что соответствует размерам теннисного корта. Рекорд зафиксировали на ферме Sunnyfields в Саутгемптоне. На торжественном открытии инсталляции присутствовала семья «Князя Тьмы».

Оззи Осборн скончался 22 июля. Последние годы жизни музыкант боролся с болезнью Паркинсона и перенес несколько операций на позвоночнике. Несмотря на физическую слабость, 5 июля 2025 года Оззи дал прощальный концерт «Back to the Beginning».

Adidas выпустила модель кроссовок в честь Оззи Осборна. После смерти музыканта в России в 17 раз вырос спрос на его автобиографию. 2 октября вышел документальный фильм «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой» («Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home»). Картина, съемки которой заняли три года, рассказывает о последней главе жизни основателя Black Sabbath. 

