С 1 ноября 2025 года на Мальдивах вступил в силу запрет на покупку и употребление табачных изделий для всех, кто родился после 1 января 2007 года, сообщает The Guardian. Закон распространяется и на туристов.
Продажа табачных изделий соответствующей возрастной группе карается штрафом в 50 тыс. руфий (около 264 тыс. рублей). По словам президента Мохамеда Муиззу, эта мера призвана «защитить здоровье населения и способствовать формированию поколения, свободного от табака».
В стране также продолжает действовать запрет на импорт, продажу, распространение, владение и использование электронных сигарет и вейпов. Он действует на всех независимо от возраста.
Мальдивы — не первопроходец в такой политике. В 2022 году Новая Зеландия приняла аналогичный закон, запрещавший покупку табака лицам, родившимся после 1 января 2009 года. Нарушителям грозили крупные штрафы — до 150 тыс. новозеландских долларов (около 6,9 млн рублей).
В 2023 году новое правительство отменило этот запрет еще до его вступления в силу. По словам министра финансов Николы Уиллис, налоговые поступления от продажи сигарет планировалось направить на сокращение налогов