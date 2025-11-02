«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов
Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III
Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии
На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве
Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе

На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года

Фото: Ray Reyes/Unsplash

С 1 ноября 2025 года на Мальдивах вступил в силу запрет на покупку и употребление табачных изделий для всех, кто родился после 1 января 2007 года, сообщает The Guardian. Закон распространяется и на туристов.

Продажа табачных изделий соответствующей возрастной группе карается штрафом в 50 тыс. руфий (около 264 тыс. рублей). По словам президента Мохамеда Муиззу, эта мера призвана «защитить здоровье населения и способствовать формированию поколения, свободного от табака».

В стране также продолжает действовать запрет на импорт, продажу, распространение, владение и использование электронных сигарет и вейпов. Он действует на всех независимо от возраста.

Мальдивы — не первопроходец в такой политике.  В 2022 году Новая Зеландия приняла аналогичный закон, запрещавший покупку табака лицам, родившимся после 1 января 2009 года. Нарушителям грозили крупные штрафы — до 150 тыс. новозеландских долларов (около 6,9 млн рублей).

В 2023 году новое правительство отменило этот запрет еще до его вступления в силу. По словам министра финансов Николы Уиллис, налоговые поступления от продажи сигарет планировалось направить на сокращение налогов

