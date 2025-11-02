Венчание запланировали еще во время трехлетнего процесса реконструкции. Мартин Лоренц обратился к архиепископу Парижа за разрешением и получил его. Это редкий случай — обычно в Нотр-Даме проходят лишь крупные события, например, мессы, похороны общественных деятелей. В прошлом здесь венчались лишь представители правящих династий.