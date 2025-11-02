«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов
Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III
Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии
На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве

В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста

Фото: France 24

Собор Парижской Богоматери менее года назад заново открылся для посетителей, и сейчас в нем состоялась свадебная церемония одного из 500 мастеров, участвовавших в восстановлении здания. Об этом сообщает канал France 24.

Венчание запланировали еще во время трехлетнего процесса реконструкции. Мартин Лоренц обратился к архиепископу Парижа за разрешением и получил его. Это редкий случай — обычно в Нотр-Даме проходят лишь крупные события, например, мессы, похороны общественных деятелей. В прошлом здесь венчались лишь представители правящих династий.

На церемонии собрались 500 гостей. Выйдя из собора, молодоженам Мартину и Джейд аплодировали туристы. Коллеги-плотники выстроились в ряд, подняв свои топоры.

Видео: France 24

Только недавно, в сентябре, башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара. Это один из последних этапов масштабной реконструкции здания после разрушительного пожара, который повредил его крышу и готический шпиль.

Отреставрированный после пожара собор открыли 7 декабря 2024 года, но часть работ еще не была закончена. Внутри исторического памятника установили передовые системы пожарной безопасности. На вершине шпиля появился золотой петух с пылающими перьями: он символизирует феникса, который возрождается из пепла, как и сам собор. 

Расскажите друзьям