Собор Парижской Богоматери менее года назад заново открылся для посетителей, и сейчас в нем состоялась свадебная церемония одного из 500 мастеров, участвовавших в восстановлении здания. Об этом сообщает канал France 24.
Венчание запланировали еще во время трехлетнего процесса реконструкции. Мартин Лоренц обратился к архиепископу Парижа за разрешением и получил его. Это редкий случай — обычно в Нотр-Даме проходят лишь крупные события, например, мессы, похороны общественных деятелей. В прошлом здесь венчались лишь представители правящих династий.
На церемонии собрались 500 гостей. Выйдя из собора, молодоженам Мартину и Джейд аплодировали туристы. Коллеги-плотники выстроились в ряд, подняв свои топоры.
Только недавно, в сентябре, башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара. Это один из последних этапов масштабной реконструкции здания после разрушительного пожара, который повредил его крышу и готический шпиль.
Отреставрированный после пожара собор открыли 7 декабря 2024 года, но часть работ еще не была закончена. Внутри исторического памятника установили передовые системы пожарной безопасности. На вершине шпиля появился золотой петух с пылающими перьями: он символизирует феникса, который возрождается из пепла, как и сам собор.