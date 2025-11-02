«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории

Иллюстрация: Minecraft

Официальный сайт Книги рекордов Гиннесса установил, что Minecraft стал самой продаваемой игрой в истории. За 16 лет существования было продано более 350 млн копий.

Бесплатная версия Minecraft появилась в 2009 году, а полноценный официальный релиз состоялся в 2011 году. В октябре 2023 года игра преодолела отметку в 300 млн проданных копий, а сейчас побила свой же рекорд.

Фильм «Minecraft в кино», снятый по мотивам игры, стал самым прибыльным релизом студии Warner Bros.: по состоянию на сентябрь его сборы превысили 950 млн долларов. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», картина оказалась третьим самым успешным летним пиратским релизом в России — после лайв-экшн «Лило и Стича» и «Как приручить дракона».

Warner Bros. уже анонсировала производство сиквела. Он выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года. Над продолжением будут работать режиссер Джаред Хесс и сценарист Крис Галлетта, создавшие первую часть.

