BTS завершила запись нового альбома. Релиз намечен на весну

«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов
Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III
Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии
На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

BTS завершила запись нового альбома. Релиз намечен на весну

Фото: @bts.bighitofficial

Участник группы BTS Чимин в ходе прямого эфира в Weverse сообщил, что коллектив завершил работу над новым альбомом. Его выход запланирован на весну 2026 года.

«Ребята, мы закончили запись. Он может выйти следующей весной. Мне так не терпится поскорее начать продвигать нашу песню», — поделился музыкант.

Видео: jeonjungkook_it7

По данным Bloomberg, пластинка выйдет в конце 2025 года, после чего группа отправится в первый с 2019 года полноценный тур. Он будет включать 65 концертов по всему миру, из которых свыше 30 придутся на Северную Америку. 

В лейбле Big Hit Music, с которым сотрудничают BTS, сказали, что точные даты и детали мирового тура пока окончательно не согласованы. В данный момент ведутся обсуждения.

Все семеро участников BTS приостановили музыкальную карьеру в 2022 году, чтобы пройти военную службу. К концу июня 2025-го все музыканты демобилизовались и пообещали начать работу над новым материалом. В июле коллектив выпустил первый концертный альбом.

Расскажите друзьям