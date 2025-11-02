BTS завершила запись нового альбома. Релиз намечен на весну

Участник группы BTS Чимин в ходе прямого эфира в Weverse сообщил, что коллектив завершил работу над новым альбомом. Его выход запланирован на весну 2026 года.
«Ребята, мы закончили запись. Он может выйти следующей весной. Мне так не терпится поскорее начать продвигать нашу песню», — поделился музыкант.
По данным Bloomberg, пластинка выйдет в конце 2025 года, после чего группа отправится в первый с 2019 года полноценный тур. Он будет включать 65 концертов по всему миру, из которых свыше 30 придутся на Северную Америку.
В лейбле Big Hit Music, с которым сотрудничают BTS, сказали, что точные даты и детали мирового тура пока окончательно не согласованы. В данный момент ведутся обсуждения.
Все семеро участников BTS приостановили музыкальную карьеру в 2022 году, чтобы пройти военную службу. К концу июня 2025-го все музыканты демобилизовались и пообещали начать работу над новым материалом. В июле коллектив выпустил первый концертный альбом.