Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии

Суд приговорил художника Ивана Лебедева, известного под псевдонимом Namer, к 1,5 года колонии, сообщает РИА «Новости». Его признали виновным в жестоком обращении с животными, совершенном с публичной демонстрацией в сети интернет.
В документе уточняется, что в ночь на 30 марта художник схватил своего кота по кличке Фифти и выбросил из окна четвертого этажа. Свой поступок он снял на телефон, а запись выложил в телеграм-канале. Кот получил серьезные увечья.
На суде Лебедев полностью признал вину и раскаялся. Вынося приговор, суд учел ряд смягчающих обстоятельств: признание вины, помощь следствию, положительные отзывы с работы и от соседей и необходимость заботиться о матери с проблемами со здоровьем.
В июне Лебедева также обвинили в изнасиловании группой лиц, насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и склонении к употреблению наркотиков. Вторым обвиняемым по делу проходит еще один мужчина.
По версии следствия, 6 июня они склонили двух несовершеннолетних девочек к употреблению наркотиков. Затем Лебедев и его друг изнасиловали их. Преступление происходило в припаркованном автомобиле, а затем в квартире на улице Марьина Роща. После произошедшего девочки обратились в полицию.
Стрит-арт-объединение A.D.E.D. исключило художника. «Основанием для этого стали действия, которые не только противоречат закону, но и полностью неприемлемы с точки зрения наших этических принципов», — объяснили в группе.