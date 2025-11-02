Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии

«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Британские фермеры собрали из тыкв портрет Оззи Осборна и попали в Книгу рекордов Гиннесса
На Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года
В Нотр-Дам-де-Пари сыграли свадьбу плотник — реставратор собора и его невеста
Продажи Minecraft превысили 350 млн копий. Это самая продаваемая игра в истории
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв
Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов
Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III
Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии
На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве

Уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, приговорили к 1,5 года колонии

Фото: t.me/oksinbox

Суд приговорил художника Ивана Лебедева, известного под псевдонимом Namer, к 1,5 года колонии, сообщает РИА «Новости». Его признали виновным в жестоком обращении с животными, совершенном с публичной демонстрацией в сети интернет.

В документе уточняется, что в ночь на 30 марта художник схватил своего кота по кличке Фифти и выбросил из окна четвертого этажа. Свой поступок он снял на телефон, а запись выложил в телеграм-канале. Кот получил серьезные увечья.

На суде Лебедев полностью признал вину и раскаялся. Вынося приговор, суд учел ряд смягчающих обстоятельств: признание вины, помощь следствию, положительные отзывы с работы и от соседей и необходимость заботиться о матери с проблемами со здоровьем.

В июне Лебедева также обвинили в изнасиловании группой лиц, насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и склонении к употреблению наркотиков. Вторым обвиняемым по делу проходит еще один мужчина.

По версии следствия, 6 июня они склонили двух несовершеннолетних девочек к употреблению наркотиков. Затем Лебедев и его друг изнасиловали их. Преступление происходило в припаркованном автомобиле, а затем в квартире на улице Марьина Роща. После произошедшего девочки обратились в полицию. 

Стрит-арт-объединение A.D.E.D. исключило художника. «Основанием для этого стали действия, которые не только противоречат закону, но и полностью неприемлемы с точки зрения наших этических принципов», — объяснили в группе.

Расскажите друзьям