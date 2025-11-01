«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Самое длинное слово в русском языке — прилагательное из 55 букв

Фото: Pisitheng/Unsplash

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев назвал изданию «РИА Новости» претендента на звание самого длинного слова в русском языке. Им оказалось прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».

Всего в слове 55 букв. Ранее было принято считать, что в самом длинном слове русского языка — тоже прилагательном — 35 букв: «превысокомногорассмотрительствующий». Рекорд был зафиксирован в 2003 году в Книге рекордов Гиннеса.

Катышев пояснил, что новое самое длинное слово было найдено при помощи искусственного интеллекта. «Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» встречаются в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.

Ранее Росреестр со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий сообщил, что город с самым длинным названием — это Александровск-Сахалинский. В нем используется 25 символов.

