Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев назвал изданию «РИА Новости» претендента на звание самого длинного слова в русском языке. Им оказалось прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».
Всего в слове 55 букв. Ранее было принято считать, что в самом длинном слове русского языка — тоже прилагательном — 35 букв: «превысокомногорассмотрительствующий». Рекорд был зафиксирован в 2003 году в Книге рекордов Гиннеса.
Катышев пояснил, что новое самое длинное слово было найдено при помощи искусственного интеллекта. «Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» встречаются в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.
Ранее Росреестр со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий сообщил, что город с самым длинным названием — это Александровск-Сахалинский. В нем используется 25 символов.