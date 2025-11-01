Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой

В работе анализировалось именно психологическое ощущение связи с природой и близости к другим биологическим видам. «Связь с природой — это не только то, что мы делаем, но и то, что мы чувствуем, о чем думаем и как ценим свое место в живом мире», — пояснил руководитель исследования Майлз Ричардсон. Люди с более высоким уровнем этой связи отмечают лучшее самочувствие и чаще действуют экологически рационально.