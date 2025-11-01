Психологи: Россия оказалась в числе стран, чьи жители меньше всего чувствуют связь с природой

Ученые из Университета Дерби оценили психологическую близость населения разных стран к природе. Россия в этом рейтинге заняла 52-е место из 62. Об исследовании рассказало издание The Guardian.
В работе анализировалось именно психологическое ощущение связи с природой и близости к другим биологическим видам. «Связь с природой — это не только то, что мы делаем, но и то, что мы чувствуем, о чем думаем и как ценим свое место в живом мире», — пояснил руководитель исследования Майлз Ричардсон. Люди с более высоким уровнем этой связи отмечают лучшее самочувствие и чаще действуют экологически рационально.
Ключевым фактором оказался уровень духовности: чем более религиозно общество, тем сильнее его связь с природой. Благоприятная бизнес-среда, напротив, коррелировала с низкими показателями близости к природе.
Возглавили рейтинг самых чувствующих близость к природе стран Непал, Иран и ЮАР. За ними расположились Бангладеш, Нигерия, Хорватия и Гана. Топ-10 замыкают Болгария и Тунис.
Антирейтинг возглавили Испания, Япония и Израиль. Далее следуют Германия, Канада, Нидерланды, Великобритания, Саудовская Аравия и Ирландия. Россия в этом списке находится на 52-й позиции из 62.