Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»

Фото: Amediateka

Вуди Харрельсон опроверг слухи о своем возвращении к роли в сериале «Настоящий детектив». В эфире шоу «Today» актер сказал, что шансов на это нет. Об этом сообщает издание Variety.

В начале октября его коллега по первому сезону Мэттью МакКонахи прокомментировал планы создателя сериала Ника Пиццолатто написать новый сценарий для их персонажей: «Нам [с Вуди Харрельсоном] нравится эта идея, но это не более чем идея. Если Ник изложит на бумаге то, что мы с Вуди сочтем достаточно хорошим, у нас даже не будет выбора. Мы посмотрим на это и скажем: „Это должно произойти“».

Однако, когда тот же вопрос задали Харрельсону, он ответил: «Мэттью такой забавный. Если по-честному, никогда. Никаких шансов… Потому что все получилось отлично. Мне нравится, что все сложилось именно так, и, по-моему, съемки нового сезона только опорочили бы это».

В мае 2025 года Ник Пиццолатто рассказал, что у него есть идея для новой истории, которая вернет персонажей Раста Коула и Мартина Харта. «На самом деле у меня есть еще одна история для Коула и Харта. Кто знает? Может быть, мы когда‑нибудь ее напишем», — сказал он.

