Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»

В начале октября его коллега по первому сезону Мэттью МакКонахи прокомментировал планы создателя сериала Ника Пиццолатто написать новый сценарий для их персонажей: «Нам [с Вуди Харрельсоном] нравится эта идея, но это не более чем идея. Если Ник изложит на бумаге то, что мы с Вуди сочтем достаточно хорошим, у нас даже не будет выбора. Мы посмотрим на это и скажем: „Это должно произойти“».