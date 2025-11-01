«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»

Фото: Пресс-служба форума

В Москве на территории кинозавода «Москино» 6–7 ноября состоится форум «Культура. Медиа. Цифра». В нем примут участие более 160 спикеров — экспертов в сфере креативных индустрий, медиа, технологий и искусства. «Афиша» выступает информационным партнером мероприятия.

Темой форума этого года станет потенциал медиарынка СНГ. Организаторы видят своей задачей соединение создателей, дистрибьюторов и регуляторов — и превращение этого потенциала в устойчивый рост и экспорт контента.

Программа будет разделена на шесть тематических треков. Блок «Медиасеть» сфокусируется на digital-инструментах: платформах, форматах, дистрибуции и монетизации. Эксперты раздела «Влиятели» расскажут об инфлюэнс-маркетинге, личном бренде, продвижении в соцсетях и построении сообществ.

Программа «Техномагия» будет посвящена технологиям (VR, AI) для создания, автоматизации и масштабирования проектов, а «Пиарология» — современным PR-практикам, медиастратегиям, ивентам и управлению репутацией. Блок «Арт-ресурс» представит собой диалог о креативных индустриях: литературе, музыке, моде, театре, музеях и фестивалях. Будет также отдельный трек, посвященный кино — «Кинополе».

В прошлом году форум собрал более 5000 гостей. Его хедлайнерами выступили сербский режиссер Эмир Кустурица, американский режиссер Оливер Стоун и французский постановщик Люк Бессон, назвавший Москву «потрясающим городом с особой энергией».

