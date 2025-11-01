6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»

Программа «Техномагия» будет посвящена технологиям (VR, AI) для создания, автоматизации и масштабирования проектов, а «Пиарология» — современным PR-практикам, медиастратегиям, ивентам и управлению репутацией. Блок «Арт-ресурс» представит собой диалог о креативных индустриях: литературе, музыке, моде, театре, музеях и фестивалях. Будет также отдельный трек, посвященный кино — «Кинополе».