Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов

Вес унитаза — 220 фунтов (около 100 килограммов). Арт-объект был создан Каттеланом в 2016 году. Одна из версий унитаза была похищена из Бленхеймского дворца в 2019 году, а вторая была представлена в музее Гуггенхайма. Тогда унитазом воспользовались более 100 тыс. посетителей.