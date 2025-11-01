Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов

На аукционе Sotheby’s «The Now and Contemporary Evening Sale» 18 ноября будет представлена работа «Америка» Маурицио Каттелана — унитаз, отлитый из цельного золота 18-каратной пробы, сообщает New York Times. Стартовая цена составит около 10 млн долларов, именно столько стоит золото, из которого состоит произведение.
Вес унитаза — 220 фунтов (около 100 килограммов). Арт-объект был создан Каттеланом в 2016 году. Одна из версий унитаза была похищена из Бленхеймского дворца в 2019 году, а вторая была представлена в музее Гуггенхайма. Тогда унитазом воспользовались более 100 тыс. посетителей.
Кателлан называл эту работу «суммой множества противоположностей». «Она началась с чего-то очень практичного: в музее много священных пространств, и только одно никогда им не является: туалет», — говорил он.
Итальянский художник известен в первую очередь как создатель работы «Comedian» (варианты перевода: «Комедиант», «Комик») — банана, прикрепленного к стене с помощью скотча. Произведение было создано в трех экземплярах: один хранится в музее Гуггенхайма, а два других были куплены коллекционерами. Например, Дэвид Датун съел его сразу после приобретения.