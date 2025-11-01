Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов

«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Вуди Харрельсон о возвращении в сериал «Настоящий детектив»: «Честно говоря, никогда»
6–7 ноября на кинозаводе «Москино» пройдет форум «Культура. Медиа. Цифра»
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Бенисио Дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов
Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III
Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии
На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве
Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе
Nippon Travel запустит космические рейсы между Нью-Йорком и Токио. Перелет будет длиться час
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии
01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий
Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря
Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое
Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома

Золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукцион за 10 млн долларов

Фото: Sotheby’s

На аукционе Sotheby’s «The Now and Contemporary Evening Sale» 18 ноября будет представлена работа «Америка» Маурицио Каттелана — унитаз, отлитый из цельного золота 18-каратной пробы, сообщает New York Times. Стартовая цена составит около 10 млн долларов, именно столько стоит золото, из которого состоит произведение.

Вес унитаза — 220 фунтов (около 100 килограммов). Арт-объект был создан Каттеланом в 2016 году. Одна из версий унитаза была похищена из Бленхеймского дворца в 2019 году, а вторая была представлена в музее Гуггенхайма. Тогда унитазом воспользовались более 100 тыс. посетителей.

Видео: Sotheby’s

Кателлан называл эту работу «суммой множества противоположностей». «Она началась с чего-то очень практичного: в музее много священных пространств, и только одно никогда им не является: туалет», — говорил он.

Итальянский художник известен в первую очередь как создатель работы «Comedian» (варианты перевода: «Комедиант», «Комик») — банана, прикрепленного к стене с помощью скотча. Произведение было создано в трех экземплярах: один хранится в музее Гуггенхайма, а два других были куплены коллекционерами. Например, Дэвид Датун съел его сразу после приобретения.

Расскажите друзьям