Видеоблогер Катя Клэп стала гостьей нового выпуска подкаста «Правило 34» — проекта об интимном в жизни и на экране. В разговоре с ведущими она рассказала об одиночестве в жизни и сети, выборе между карьерой и личной жизнью и сложностях отношений, за которыми наблюдают миллионы. Мы посмотрели выпуск и выделили самые яркие моменты.
О фангерлинге и почти случившемся первом поцелуе
«У меня был интернет и компьютер дома. Блоги я начала смотреть благодаря Fall Out Boy. Это первые клипы, которые мне хотелось скачать. [В детстве] бабушка не спрашивала напрямую имя мальчика, который мне нравится. Когда заходила на даче в домик на второй этаж, где я обитала, то у меня там алтарь. До потолка плакаты всех. Я такая: „Бабушка, знакомься, вот это, значит, Джоэл из Good Charlotte, смотри, как он похож на нашего папу. Она такая: „Да, что-то есть“. „А это вот Пит Венц“. То есть в принципе все было понятно и ясно.
У меня на даче почти случился первый поцелуй. Мальчик мне два года подряд нравился, я почти за ним бегала. В тот самый момент он наконец-таки выбирает меня, мы сидим рядом, вот он тянется. Я думаю: „Ну все, сейчас поцелует“. И в голове у меня возникает Пит Венц и такой (мотает головой). Я думаю: „Ну да, прав“, и я отворачиваюсь».
О первых месячных
«В первый раз они случились, я такая: „Вашу мать! Почему так много [крови] за один раз?“ А потом подружкам [пишу]: „Девочки, не пугайтесь“. Но у нас вообще месячные были, наверное, как такой праздник. Мы все ждали, особенно у одной девочки, которая намного старше была, когда наступят месячные. Мы очень за нее переживали, потому что это значит, что она не будет расти, какие-то у нее будут проблемы».
О секспросвете и первом сексе
«[О сексе, презервативах и гигиене со мной разговаривали] журналы, телевидение, газеты, после интернет, а еще сверстники. Это вынужденные обстоятельства, со мной [в семье] никто не говорил. Я что могла со своим отсутствием опыта приносила из интернета, другие рассказывали, что сестра, брат, знакомый знакомого… И вот так собрали картину мира где-то к 18 годам, даже к 16. В 20 или 21 год у меня случился первый раз. А у кого-то и в 30 он не случается, и сейчас это окей».
О выборе между работой и личной жизнью на начале пути
«Я поняла, что хочу очень многого достичь, побывать в Америке — это уже была огромная мечта. И тут [рядом] есть парень, прекрасный, идеальный, замечательный. Я думаю: „Я-то сама из Алтуфьево, и хрен знает как вот туда к Fergie, к Black Eyed Peas залезу. А он же рядом, [такой] хороший, как его кидать. С того момента я думаю: „Так, все, я тебя не потяну, я буду делать ютуб“. Все в школе охренели. А я думаю: „Ну я попробую“. И вот с того момента до очень долгого времени я только делала, что работала. У меня времени на какую-то тусню не было».
Об обмороке в офисе Google
«Мы сидели, общались [в офисе Google], был фуршет, какая-то поляна рыбная, все было с русскими мотивами. Мы ели, достали бутылку красного вина, все чинно-благородно, и я думаю: „Буду пить“. Это год, наверное, 2013-й. Я выпила, наверное, два-три бокала красного. Сижу, пью, потом мороженое. Встаю в туалет, открываю глаза, потому что кто-то говорит: „Катя, открой дверь“. Я смотрю в потолок и думаю: „Вашу мать! А как я тут оказалась?“ Я понимаю, что я лежу на полу в туалете в офисе Google в отключке. А я, чтоб вы понимали, до чертиков бухала лет в тринадцать, то есть я знаю свои лимиты. И меня очень напугало, что я в черную провалилась и не могу встать. Мне говорят: „Катюш, встань! Катюша, открой дверь!“ Скорее всего, рыба была не очень свежая, плюс еще молочка, и у меня интоксикация случилась. Меня оттуда достают, умывают. Представляете, я бы умерла в Google-офисе. Красиво».
О медийности отношений
«Я очень его [Евгения Баженова, автора канала BadComedian и партнера Кати Клэп] люблю и очень уважаю. Я понимаю, почему его упоминают, чтобы собрать больше просмотров. Это, конечно, мне не очень нравится. [В начале отношений] было страшно раскрывать, что мы встречаемся, потому что это два полярных мира. Есть мой, такой альтернативный. Есть его — он его. И аудитория могла просто хаять и ненавидеть. Потихоньку нам надо было не только друг с другом сращиваться, но и чтобы аудитории наши друг друга принимали. Я просто не хочу паразитировать на его имени, потому что это также помогает охватам моих интервью».
О помолвке
«Я пыталась саботировать наши отношения, что он меня не любит, не ценит, что он уйдет. Я такая: „Нет кольца, ты меня не любишь“. Кольцо мне ***** (к черту) было не нужно, но есть концепт в обществе, что если за первые два года кольца нет, то ты не одна его единственная. Но по факту, когда у меня появилось это кольцо и мы еще столько лет вместе прожили, я стала думать: „А что глобально поменялось?“
Кто-то написал в комментариях: „А это другое, штамп“. Каждый раз это всегда что-то. Собери всех покемонов, потом мы собрали всех покемонов, мне скажут: „Это потому, что вы девять лет вместе, вот поэтому, а надо было еще раньше [жениться]“. Ты никогда не выиграешь в этой гонке.
Я никогда не смогу добиться абсолютного доказательства того, что я ему великолепно нужна, я была создана из его ребра. Это просто строится день изо дня. Ты сам должен понимать, что ты вкладываешься, и человек рядом вкладывается в отношения. Кольцо — это уже что вы юридически друг с другом закреплены, вы доверяете друг другу, в случае чего это ответственность друг за друга».
О стигматизации менструации
«Мы сидели с бабушкой, она транслирует мне свое восприятие мира, что нельзя мужчинам говорить о своих болячках, а я говорю: „Бабуль, вот ты представь, у меня что-то вот, ****** (пипец) случился, и я говорю ему: „Так, не заходи в комнату“. Ты что? А если со мной еще что-то хуже [случится]? Он должен пойти в магазин, купить тампоны, он должен знать, что у меня вообще может случиться, потому что он самый близкий человек, он рядом, он должен заботиться, знать, что у меня там и воняет, и может отвалиться.
Она говорит: „Ну да, ты права“. Жизнь все расставила как раз-таки, когда она уходила, это была длительная тяжелая болезнь, и дедушка за ней ухаживал. И ты думаешь: это на самом деле момент, когда поколения учат друг друга и подсказывают, что будет впереди. И вот я через всю жизнь несла идею о том, что на самом деле это все не то что не безобразно, это так естественно».
О том, как ее узнают на улице
«Время поменялось. Ко мне часто подписчики подходят: „Извините, что я вас перебиваю“, „Извините, что отвлекаю“. Очень изменилась этика общения вне интернета. До этого прям за куртку могли потянуть ради фотки. Люди к нам подходят, у нас происходит времяпрепровождение вместе, мы общаемся 5–10 минут на какую-то тему, расходимся. Подойти сфоткаться — редкий случай. Когда у тебя есть диалог с кем-то, это другой уровень общения, а не исподтишка сфоткать».