«Мы сидели, общались [в офисе Google], был фуршет, какая-то поляна рыбная, все было с русскими мотивами. Мы ели, достали бутылку красного вина, все чинно-благородно, и я думаю: „Буду пить“. Это год, наверное, 2013-й. Я выпила, наверное, два-три бокала красного. Сижу, пью, потом мороженое. Встаю в туалет, открываю глаза, потому что кто-то говорит: „Катя, открой дверь“. Я смотрю в потолок и думаю: „Вашу мать! А как я тут оказалась?“ Я понимаю, что я лежу на полу в туалете в офисе Google в отключке. А я, чтоб вы понимали, до чертиков бухала лет в тринадцать, то есть я знаю свои лимиты. И меня очень напугало, что я в черную провалилась и не могу встать. Мне говорят: „Катюш, встань! Катюша, открой дверь!“ Скорее всего, рыба была не очень свежая, плюс еще молочка, и у меня интоксикация случилась. Меня оттуда достают, умывают. Представляете, я бы умерла в Google-офисе. Красиво».