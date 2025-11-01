Прокат «Ветра» Сергея Члиянца перенесен на весну для более успешного релиза

«После серии закрытых показов и пресс-показа у фильма исключительно положительные отзывы. При этом на 6 ноября сложилась сложная конкурентная ситуация: работают крупные релизы осени, а на изначально относительно свободную от конкуренции дату за последние два месяца встали фильмы, ориентированные на то же ядро аудитории, что и „Ветер“. Решено в этой битве, в которой все друг у друга оттянут зрителей, не участвовать и выйти шире весной», — пояснил Пастернак.