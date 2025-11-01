«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Прокат «Ветра» Сергея Члиянца перенесен на весну для более успешного релиза

Фото: Кинокомпания HHG и студия «Пигмалион Продакшн»

Прокат роуд-муви «Ветер» Сергея Члиянца перенесен с осени на весну, сообщил «Афише Daily» генеральный директор кинокомпании HHG Владислав Пастернак. Решение было принято для того, чтобы избежать острой конкуренции и дать фильму больше шансов на кассовый успех.

Пастернак пояснил, что дата 6 ноября, изначально казавшаяся свободной, за два месяца осени оказалась занята фильмами-конкурентами, претендующими на ту же аудиторию.

«После серии закрытых показов и пресс-показа у фильма исключительно положительные отзывы. При этом на 6 ноября сложилась сложная конкурентная ситуация: работают крупные релизы осени, а на изначально относительно свободную от конкуренции дату за последние два месяца встали фильмы, ориентированные на то же ядро аудитории, что и „Ветер“. Решено в этой битве, в которой все друг у друга оттянут зрителей, не участвовать и выйти шире весной», — пояснил Пастернак.

Премьерные и специальные показы картины пройдут по изначальному плану. Это, по задумке продюсеров, обеспечит фильму освещение, которого ему не хватило из-за малого количества фестивальных показов.

Ранее о переносе проката сообщила кинокритик Лариса Юсипова. Она отметила, что, несмотря на фестивальный успех, картине не удалось найти крупного прокатчика. По мнению Юсиповой, поводом для пересмотра прокатной стратегии мог стать успех фильма «Лермонтов», который собрал в прокате более 55 млн рублей. Этот результат доказал, что авторское кино способно бороться за кассу.

«В общем, понять Члиянца можно: если оказалось, что артхаусное кино в принципе способно бороться за кассу, то почему бы не ввязаться в эту борьбу всерьез?» — написала Юсипова.

Премьера «Ветра» состоялась в марте на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Там лента Члиянца получила награду за лучший отечественный дебют. Актер Олег Васильков удостоился приза за лучшую мужскую роль. «Афиша Daily» включила «Ветер» в тройку лучших картин фестиваля. 

Фильм основан на неизданном сценарии легендарного дуэта из 90-х — Петра Луцика и Алексея Саморядова, авторов «Окраины» и «Дикого поля». Почти 30 лет сценарий ждал своего часа: по словам Члиянца, он лишь немного сократил текст, сохранив оригинальные диалоги и структуру.

